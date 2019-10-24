Bu markette para geçmiyor

Tokat’ın Niksar ilçesinde belediye bünyesinde ihtiyaçlı kimselerin ücretsiz olarak alabileceği Giyim Market’te şu ana kadar üç bin aileye ulaşıldı.

2015 yılında Niksar Belediyesince gerçekleştirilen sosyal bir proje ile hayata geçirilen vatandaşların destekleriyle büyüyen ’Giyim Market’ sayesinde üç bin aileye ulaşıldı. Giyim Market’in paylaşımcı ve katılımcı belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, gelen desteklerin sevindirici olduğunu söyledi.

Başkan Özcan, "Niksar sosyal barışı en iyi yaşayan, kardeşliği, dostluğu en iyi sergileyen, ortak yaşama kültürünü en iyi benimsemiş bir şehir. Bu yüzden giyim markete vatandaşlarımızdan gelen destekler her geçen gün artıyor. Giyim market aracılığı ile bugüne kadar yaklaşık üç bin aileye ulaşıldı. Vatandaşlarımızdan gelen yardımların devam etmesini istiyoruz. Bizlere destek olan vatandaşlarımıza, belediyemiz ile böylesine güzel ortak bir çalışmaya imza attıkları için çok teşekkür ediyorum. Allah tüm hayırseverlerin hayırlarını kabul etsin. Yapılan yardımların anında ihtiyaç sahiplerine ulaşacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

TOKAT 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:23

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