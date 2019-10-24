Rektör Karadağ'dan üniversite işbirliği vurgusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rektör Karadağ'dan üniversite işbirliği vurgusu

İHA

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ahmet Karadağ, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile potansiyellerini birleştirerek katma değeri yüksek bölgesel kalkınma, ülkenin kalkınmasına büyük katkılara imza atabileceklerini söyledi.

Rektör Karadağ'dan üniversite işbirliği vurgusu

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ahmet Karadağ, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile potansiyellerini birleştirerek katma değeri yüksek bölgesel kalkınma, ülkenin kalkınmasına büyük katkılara imza atabileceklerini söyledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi akademik yıl açılış ve genel kurul toplantısı Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ahmet Karadağ ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Bünyamin Şahin’in katılımı ile yapıldı. Fen Edebiyat Fakültesi Şehit Erdem Diker konferans salonunda düzenlenen programın açılış konuşmasını Dekan Prof. Dr. Adem Önal yaptı. Önal’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ahmet Karadağ, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin bir öğretim üyesi olarak düzenlenen programa katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Karadağ, sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmaların yanı sıra Yozgat Bozok ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin potansiyellerini birleştirerek çok daha katma değeri yüksek bölgesel kalkınma, ülkenin kalkınmasına büyük katkılara imza atabileceklerini söyledi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise konuşmasında değerli bir öğretim görevlisinin kente komşu bir il olan Yozgat’ta rektör olarak görev yapmasının kendilerini güçlendirdiğini kaydetti. Üniversitede yabancı öğrenci sayısının bin 200’den bin 500’e çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Rektör Şahin, “Bu sene lisansüstü ve lisans düzeyindeki uluslararası öğrencilerde büyük bir atak yaptık. Şuan itibariyle 800 civarında yabancı uyruklu öğrencimiz var. Bu sene kayıtları kapattığımızda bin 500 sayısına ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Şuan bin 200 civarındayız. 2023 hedefimiz 5 bin öğrencidir, öğrenci sayımızın yüzde 15’ini yabancı uyruklu olmasını hedefliyoruz” diye konuştu

Yapılan konuşmaların ardından Rektör Şahin, Rektör Karadağ’a takdir belgesi takdim etti. Program öğretim görevlilerine belge takdimi ile sona erdi.

TOKAT

24 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:23
  • GÜNEŞ 06:47
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu markette para geçmiyor
YEREL HABERLER Bu markette para geçmiyor
Lise öğrencilerinden Mehmetçiğe destek
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinden Mehmetçiğe destek
Tokat Kalesi çevresinde kentsel dönüşüm çalışması
YEREL HABERLER Tokat Kalesi çevresinde kentsel dönüşüm çalışması
Niksar'da 'Sera Akademisi' kuruluyor
YEREL HABERLER Niksar'da 'Sera Akademisi' kuruluyor
Hayvanlara takılan hamut, süs eşyası oldu
YEREL HABERLER Hayvanlara takılan hamut, süs eşyası oldu
Balkan kupası Tokat’ta
YEREL HABERLER Balkan kupası Tokat’ta
İpek yolu üzerindeki mahallelerde kentsel dönüşüm
YEREL HABERLER İpek yolu üzerindeki mahallelerde kentsel dönüşüm
Kuru ekmek yiyordu, restoran zincirleri sahibi oldu
YEREL HABERLER Kuru ekmek yiyordu, restoran zincirleri sahibi oldu
Dünyaca ünlü şef Hüseyin Özer'den Barış Pınarı Harekatına övgü Dünyanın en ünlü şeflerinden Hüseyin Özer: "Türkiye’ye ecnebiler, Avrupalılar kızıyorsa kıskandığından kızıyordur"
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü şef Hüseyin Özer'den Barış Pınarı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X