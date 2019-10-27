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Tokat'tan yurt dışına kebap ocağı gönderiyor

DHA

TOKAT'ta, 35 yıldır baba mesleği olan Tokat kebabı ocağı üretimi yapan Sedat Özer (48), sipariş üzerine yurt dışına da gönderiyor. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Tokatlılar, kargo ile kendilerine gönderilen ocaklarda kebap yapıp, özlemlerini gideriyor.

TOKAT'ta, 35 yıldır baba mesleği olan Tokat kebabı ocağı üretimi yapan Sedat Özer (48), sipariş üzerine yurt dışına da gönderiyor. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Tokatlılar, kargo ile kendilerine gönderilen ocaklarda kebap yapıp, özlemlerini gideriyor.
Yöreye ait taze kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşil biber, patates, sarımsak ve pide kullanılarak yapılan Tokat kebabı, lezzet meraklılarının ilgisini çekiyor. Coğrafi işaret tesciliyle 'dünya lezzet haritası'na adı yazılan Tokat kebabı, özel ocaklarda pişirilmesiyle biliniyor. Kent merkezinde soba yapımı ile uğraşan, evli ve 3 çocuk babası Sedat Özer, kebabın sadece lokantalarda değil her yerde yapılmasını sağlayan ocak tasarladı. Kebap yapmak isteyenlerin ilgi gösterdiği ocaklar, sipariş üzerine yurt dışında yaşayan Tokatlılara da ulaştırılmaya başlandı. 
Kebap ocaklarına bu yıl rağbet olduğunu anlatan Sedat Özer, "Tokat kebabı pahalı olduğu için vatandaş kendisi yapmak istiyor. Daha verimli, daha lezzetli istediği biçimde evinde, piknikte istediği yerde kebabını yapabiliyor. Kebap ocağını boyu 1 metreye 2 metre olan tabaka sacdan yayıyoruz. Günde 1 tane çıkarabiliyoruz sonra paslanmaması için emayeye gönderiyoruz. Bu sayede daha uzun ömürlü oluyor'' dedi.
Ürettiği kebap ocağını yurt dışına da gönderdiklerini söyleyen Özer, "İngiltere'ye, Almanya'ya, Fransa'ya, Amerika'ya talebe göre kebap ocağı gönderiyoruz. Orada yaşayan genellikle Tokatlı Türk vatandaşlarına gönderiyoruz. Özlemini çekenler, orada yapılmadığı için buradan giden ocakla rahatça Tokat kebabını yapabiliyor. Yıllık 500 taneye yakın ocak üretiyorum. Hemen hemen hepsini satıyorum. Kebap ocaklarının çeşitli boyutları var; ama müşterinin istediği büyüklükte ocak da yapabiliyoruz. Fiyatlarımız ise 110 liradan başlıyor, kebap ocağının ebadı ve sac kalitesine göre 500 liraya kadar çıkıyor. Yurt dışındaki vatandaşlar bize internet üzerinden ulaşıyorlar. Buradan istedikleri ölçülerdeki kebap ocaklarını kargoyla  gönderiyoruz. Arayıp teşekkür ediyorlar. Güzel olduğunu söylüyorlar. 'Türkiye'nin ve Tokat'ın özlemini bununla tamamladık' diyenler oluyor" diye konuştu.  

TOKAT

27 Ekim 2019 Pazar

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