Define avcıları suçüstü yakalandı

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Tokat’ın Zile ilçesinde izinsiz kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zile ilçesi Haremikışla köyü kırsalında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi alarak operasyon düzenledi. Şahıslar kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan 2 adet detektör, 1 adet tablet, 1 adet akü, 3 adet su borusu, 20 metre elektrik kablosu, 1 adet telsiz şarj cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

TOKAT 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:27

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