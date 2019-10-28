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Tokat’ta lokumlu bayram kutlaması

İHA

Tokat'ta lise öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara lokum dağıtarak davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

Tokat’ta lokumlu bayram kutlaması

Tokat’ta lise öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara lokum dağıtarak davul ve zurna eşliğinde halay çekti.
Tokat’ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 300 öğrenci, davul zurna eşliğinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek lokum ikram etti. Gaziosmanpaşa Bulvarından Niksar yolu kavşağına kadar yürüyen öğrenciler davul zurna eşliğinde halay çekti. Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını okulun bulunduğu mahallede 5 yıldır birlikte kutladıklarını ifade ederek, “Öğrencilerimiz ile birlikte mahallemize çıkıyoruz. Davul zurna eşliğinde lokum dağıtarak, tatlı bir Cumhuriyet Bayramı kutlamak istiyoruz. Çünkü bu okul, bu mahallenin içerisinde, aileler ve onların çocukları ile yani halkla yapılan bir şey her zaman güzeldir. Bizde güzelliklerinin yanında olalım istiyoruz” diye konuştu.

TOKAT

28 Ekim 2019 Pazartesi

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