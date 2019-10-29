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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İhtiyaç sahiplerine 'hızır' gibi yetişiyorlar

DHA

TOKAT'ta, Vali Ozan Balcı'nın hazırladığı 'Hızır Tokat Projesi' kapsamında oluşturulan ekipler, ziyaret ettikleri evlerdeki ihtiyaçları tespit ederek, çözüm üretiyor. Vali Balcı, "Bu proje, insanların yaşamını kolaylaştırma, yüreğine dokunma projesi" dedi.

TOKAT'ta, Vali Ozan Balcı'nın hazırladığı 'Hızır Tokat Projesi' kapsamında oluşturulan ekipler, ziyaret ettikleri evlerdeki ihtiyaçları tespit ederek, çözüm üretiyor. Vali Balcı, "Bu proje, insanların yaşamını kolaylaştırma, yüreğine dokunma projesi" dedi.
Tokat Valisi Balcı tarafından 10 ay önce il genelinde 'Hızır Tokat Projesi' başlatıldı. Proje kapsamında oluşturulan ekipler; mahalle, belde ve köyleri gezerek, bölge halkını ziyaret ediyor. Bu ziyaretlerde gözlem yapan ekipler, ailelerin ihtiyaçlarını belirliyor. Bu ailelerin eksikleri de en geç 5 gün içinde tamamlanıyor. Proje hakkında DHA muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Balcı, "Bizim devlet olarak asli görevlerimizden biri; fakiri, fukarayı, garibanı, yetimi, öksüzü kısacası Allah'tan başka bakacak kimsesi olmayanları kucaklama projesi. Proje, sadece yardım projesi değil aynı zamanda insanların yaşamını kolaylaştırma, yüreğine dokunma projesidir. Bizim sahada sosyal inceleme görevlileri, 104 ekibimiz, arkadaşımız var. 2'şerli takım yaptık bunları. Her takımda 52 kişi var. Sistem şu şekilde çalışıyor. Bütün kaymakamlarımızla il ve ilçe müdürlerimizle toplantılarımızı yaptık. Ekiplerimiz 'dezavantajlı' olarak nitelendirdiğimiz grupların evlerine gidiyorlar. Mahalle mahalle, kasaba kasaba, köy köy geziyorlar" diye konuştu. 
'YÜREĞE DOKUNMA PROJESİ'
Ailelerin sorunlarının 5 gün içinde çözüldüğünü kaydeden Vali Balcı, "Arkadaşlarımız, problemi anında orada not ediyor. Yazılım işini geliştirdik ve 5 gün içinde bu insanların problemleri çözülmek zorunda. Güzel bir denetim ve takip sistemimiz var. Anında ulaşıyoruz, anında müdahale ediyoruz. Bu konuda kaynaklarımız var. Diğer en önemli konu ise kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırma. Yani kısacası 'Hızır Projesi' yüreğe dokunma projesi. Onları sevme, sarmalama, kucaklama projesi. Devletin onların yanında olduğunu hissettirme projesi" dedi. 
'HIZIR GİBİ YETİŞTİLER'
Geçirdiği trafik kazası sonucu diz altı protez kullanmaya başlayan, evli ve 2 çocuk babası İsmail Taştan (42), projeden kendisinin de yararlandığını belirterek, "Evde oturuyordum, çat kapı geldiler. Tanımıyordum, buyur ettim, geldi oturdular. Beni aksarken gördüler. Ne olduğunu sordular. Ben de 'Sağ diz altı protez kullanıyorum' dedim. Neden aksadığımı sordular. Protezin eskidiğini, yenisini alamadığımı söyledim. Eve gelen arkadaş bana yardımcı olacaklarını söyledi. Protezimi yaptırdılar, sıkıntısız bir şekilde geziyorum. Hızır gibi yetiştiler. Çok teşekkür ederim" diye konuştu. 
Eşi Muzaffer Örten ile birlikte yaşayan Naile Örten (84) ise evinin temizliğini yapmakta zorluk çektiğini söyleyerek, "Şimdiye kadar biz bir yerden hizmet almadık, istemedik. Yani biz onları bulmadık onlar bizi buldular. Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin; sağlık, sıhhat versin. Ben temizliğimi yapamıyordum. Geldiler, yaptılar. Allah razı olsun valimizden. Hepsinden Allah razı olsun" dedi. 

TOKAT

29 Ekim 2019 Salı

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