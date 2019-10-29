Tokat'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

TOKAT'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet'in 96'ıncı yıl dönümü kutlamaları, Vali Ozan Balcı'nın makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenle sürdü. Törene katılanlara Vali Balcı ve protokol üyeleri, Türk bayrağı dağıtdı. Vali Ozan Balcı, 48'inci Piyade Eğitim Alay ve Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile birlikte halkı selamladı.

Vali Balcı yaptığı konuşmasında, ''Ülkemiz, ilerleyen demokrasisi, gelişen ekonomisi, güçlü ordusu ve zengin insan kaynağı ile uluslararası alanda giderek daha saygın bir konum kazanmaktadır. Muhakkak ki bunda gücünü milletinden alan demokratik bir Cumhuriyet rejiminin olması önemli rol oynamıştır. Aziz milletimiz, Cumhuriyetine, demokrasisine ve milli iradesine yönelik tehditleri bertaraf edeceğini ve bu değerlerine son nefesine kadar sahip çıkacağını, bugüne kadar tüm dünyaya göstermiş ve bundan sonra da göstermeye hazırdır. Türk Milleti ne zaman bir araya gelmişse, bir ve beraber olmuşsa büyük zaferler kazanmıştır'' dedi.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Balcı tarafından verildi.

Şiirlerin okunmasıyla devam eden kutlamalar, halk oyunları gösterisi, tören yürüyüşü ve motosikletlilerin geçişiyle son buldu.FOTOĞRAFFLI





TOKAT 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:28

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