48 gündür kayıp çiftçinin ağaca asılı cesedi bulundu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT'ın Almus ilçesinde, jandarma ekiplerince 48 gündür kayıp olarak aranan çiftçi Gencer Z.'nin (43), çamaşır ipiyle ağaca asılı cansız bedeni bulundu.

Almus'a bağlı Gölgeli beldesinde oturan, evli ve 1 çocuk babası çiftçi Gencer Z., 12 Eylül'de, arızalı traktörüne yedek parça almak için motosikletiyle ilçeye gideceğini söyledi. Evden çıkan ve geç olmasına rağmen dönmeyen Gencer Z.'nin ailesi, meraklanıp, çevrede aramaya başladı. Gencer Z.'ye ulaşamayan aile bireyleri, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Günlerce sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Aramalar devam ederken, Gölgeli'ye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Karadoruk mevkisinde mantar toplayan kişi, Gencer Z.'nin kullandığı motosikleti buldu. Köylünün ihbarı üzerine arama çalışmaları, bu bölgede yoğunlaştırıldı. Jandarma ekipleri, dün Gencer Z.'nin ağaçta çamaşır ipiyle asılı cansız bedenini buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gencer Z.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gencer Z.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



TOKAT 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:42

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.