Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

TOKAT'ın Zile ilçesinde 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Koçaş köyünde meydana geldi. 4 metre çapında ve yaklaşık 10 metre derinliğindeki boş kuyuya düşen bir köpeğin sesini duyanlar durumu Zile Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ip yardımı ile indikleri kuyudaki köpeği, başka bir ipe bağlayarak çıkardı. Aç ve susuz kaldığı belirlenen köpeğe yiyecek veren ekipler daha sonra muayene edilmesi için belediyenin veterinerlik birimine götürüldü.



TOKAT 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

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