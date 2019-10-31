FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı

TOKAT´ta polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, iki mahkeme tarafından hakkında arama kararı bulunan A.D., dolabın arka kısmına yapılan gizli bölmede saklanırken yakalandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, Manisa'nın Kula ilçesi imamı olduğu iddia edilen A.Ç., ilçe ablası olduğu öne sürülen eşi Ü.Ç. ve hakkında arama kararı bulunan kız kardeşi A.D.'nin bulunduğu yeri tespit etti. Polis ekipleri belirlenen adreslere dün gece operasyon düzenledi. Şüpheliler A.Ç. ve eşi Ü.Ç. evde sahte kimlikle yakalandı. Tokat ve Sivas Sulh Ceza Hakimliklerince hakkında arama kararı bulunan A.D. ise Esentepe Mahallesi'nde babasına ait evde bir dolabın arka kısmına yapılan gizli bölmede saklanırken yakalandı. Şüphelilere yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen D.S. ise A.Ç. ve Ü.Ç. çiftinin yakalandığı evin önünde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından D.S. serbest bırakılırken, A.Ç., Ü.Ç. ve A.D. ise adliyeye sevk edildi.



TOKAT 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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