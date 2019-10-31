Koro’dan asker selamı

Tokat düzenlenen konser sonrasında üniversite öğrencilerinden oluşan koro Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik için asker selamı verdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından Cumhuriyetin 96’ncı yılı dolayısı ile Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi. Şehit Ömer Halisdemir konferans salonunda düzenlenen konserde Türk Halk Müziğinin seçme eserleri seslendirildi. Öğretim Görevlisi Aziz Destegül yönetiminde düzenlenen konser sonrasında konser sonrasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özbay, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Serkan Umuzdaş, Öğr. Gör. Aziz Destegül ve koroya teşekkür belgesi takdim etti. Hatıra fotoğrafı çektiren koro Barış Pınarı Harekatına katılan askerlerimiz ve ülkemizin bağımsızlığı için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimiz için asker selamı verdi. Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Serkan Umuzdaş, duygularını dile getirerek, "Konser sonrasında koromuzda bulunan öğrenci arkadaşlarımızla asker selamı verdik. Bu selam ülkemizin bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve Barış Pınarı Operasyonuna katılan Mehmetçiklerimize ithaf etmek içindi.” dedi.

TOKAT 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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