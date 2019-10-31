Tokat'ta binadan kurtarma tatbikatı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksekokulunda binadan kurtarma tatbikatı yapıldı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü ile AFAD ortaklaşa olarak ’’Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı’ tatbikatı düzenledi. Senaryo gereği binada mahsur kalan öğrenciler AFAD ekipleri tarafından iple tahliyesi yapıldı. Erbaa Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü öğretim Görevlisi Fatih Erarslan, mülkiyet koruma ve güvenlik bölümü olarak öğrencilerin daha iyi eğitim görmeleri için çalışmalar yaptıklarına dikkat çekerek, “Teoriden çok sahada eğitim görmelerini ve kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Bu bağlamda AFAD ekibi ile ortaklaşa olarak ’’Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı’’ tatbikatı gerçekleştirdik. Bu tip tatbikatlarda öğrencilerimize nelerin yapılması gerektiğini, yanlışların neler olduğunu, hatalar sonucunda nelerle karşılaşabileceklerini görerek öğretiyor ve kendilerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Amacımız okulumuzdan mezun olduktan sonra daha donanımlı, kendini geliştirmiş, sorumluluk sahibi olan, karşılaşacakları olumsuz durumlarda soğukkanlılığını koruyan bireyleri yetiştirmeyi hedef edindik” diye konuştu.

TOKAT 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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