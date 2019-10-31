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Erbaa’da çocuk ve gençlik meclisi başkanı seçildi

İHA

Tokat'ın Erbaa ilçesinde öğrencilerin kendi aralarında seçtikleri temsilcilerin katıldığı çocuk ve gençlik meclisleri başkanlarını seçti.

Erbaa’da çocuk ve gençlik meclisi başkanı seçildi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde öğrencilerin kendi aralarında seçtikleri temsilcilerin katıldığı çocuk ve gençlik meclisleri başkanlarını seçti.
Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl’ün katılımıyla yapılan toplantıda meclis başkanlığı seçimi yapıldı. Kapalı zarf usulü yapılan seçimlerde en çok oyu alan Beyza Akkavak çocuk meclisi başkanlığına Ali Kaya ise gençlik meclisi başkanlığına seçildi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, çocuk ve gençlik meclislerinin önerilerini dikkate alıp karar alma sürecinde göz önünde bulunduracaklarını ifade ederek, “Çocuk ve Gençlik Meclisleri 20192020 dönemi için meclis başkanlığı seçimi yaptı. Bu toplantının ardından meclislerimiz aktif şekilde çalışmaya başlayacak. Bizler de onların alacakları tavsiye niteliğindeki kararları dikkate alacağız. Erbaa’mız için yapacağımız çalışmalara çocuklarımızın, gençlerimizin gözüyle de bakacağız. Meclis üyesi kardeşlerime teşekkür ediyor meclis çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

TOKAT

31 Ekim 2019 Perşembe

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