FETÖ şüphelisi karı koca tutuklandı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgürü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen karı koca tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Manisa Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı bulunan FETÖ'nün sözde Kula ilçe imamı A.Ç. ile eşi sözde ilçe ablası Ü.Ç. ile kız kardeşi, Tokat ve Sivas Sulh Ceza Hakimliğince aranması bulunan A.D. babasına ait evde saklandığı dolabın arka kısmına yapılan gizli bölmede yakalandı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgürü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalanarak adliye sevk edilen A.Ç. ve eşi Ü.Ç. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Hakkında Sivas Sulh Ceza Hakimliği tarafından da arama kararı bulunan A.D. ise Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek Sivas'a gönderildi.

TOKAT 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:30

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