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Tokat'la, Geumcheon-gu arasında kardeşlik köprüsü

İHA

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu ile Geumcheongu Başkanı Ryu SungHun telekonferans sistemi ile görüşerek 'Kardeş Şehir' olmak için ilk adımı attılar.

Tokat'la, Geumcheon-gu arasında kardeşlik köprüsü

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu ile Geumcheongu Başkanı Ryu SungHun telekonferans sistemi ile görüşerek ‘Kardeş Şehir’ olmak için ilk adımı attılar.
Güney Kore'nin başkenti Seul'un güneybatı bölgesinde yer alan ve nüfusu 236 bin olan Geumcheongu şehri ile Tokat arasında “Kardeş Şehir” çalışması başlatıldı. Telekonferans görüşmede Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Tokat’a Gitmek Gerek temasını vurgulayarak, Geumcheongu Başkanı Ryu SungHun'u Tokat’a davet etti. Seul Devlet Konservatuar mezunu ve yedi yıldır Kore’de yaşayan Cevzet Tam’ın tercümanlığında gerçekleştirilen telekonferansta, her iki şehrin genel özellikleri başkanlar tarafından anlatıldı. Kore’nin ilk sanayi kompleksinin yer aldığı bilişim ve teknoloji firmalarının tercih ettiği ve moda tasarım endüstrisinin yoğun olduğu Geumcheongu şehrine davet edilen Başkan Eroğlu, Tokat’ın tarihi ve doğal güzelliklerinden, gastronomi kültüründen bahsederek, Başkan Ryu SungHun’u Tokat’a davet etti. Başkan Eroğlu ve Başkan SungHun karşılıklı olarak birbirlerini Türkçe ve Korece selamlayarak görüşmeyi sonlandırdı.
Yapılan telekonferans sonrasında kardeş şehir uygulaması için gerekli protokol çalışmalarının başlatılacağını belirten Başkan Eroğlu,“Tokat’ın uluslararası alanda daha da tanınır hale gelmesi için bir kapı daha açıyoruz. Tokat’ın yöresel ürünlerini, el sanatlarını, kültürünü tanıtarak, dış pazarda pay edinmesi için her türlü çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Telekonferans sistemiyle gerçekleştirdiğimiz ve yarım saat süren toplantı her iki şehir için gayet güzel ve olumlu geçti. Türkiye ve Kore kardeşliği 1950’li yıllardan itibaren devam etmektedir. Tokat’ta yine birçok Kore Gazimiz mevcuttur. Yaptığımız görüşmede Kore’lilerin haklı davalarında Türkiye olarak her zaman yanlarında olduğumuzu ve birçok Tokatlının Korede Gazi olduğunu belirttik. Tokat’ı dünyaya tanıtmak, dış pazar payından faydalanmak için heyecanlıyız. Kendilerini Tokat’ımıza davet ettik, aynı şekilde onlarda bizleri davet ettiler. Görüşmelerimiz devam edecek ve inşallah kardeş şehir protokolümüzü imzalayacağız. Yaptığımız görüşmelerin her iki şehre de katkı sağlamasını umut ediyorum” dedi.

TOKAT

01 Kasım 2019 Cuma

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