Tokat'ta mevsimin ilk kar yağışı

TOKAT'ta, akşam saatlerinde mevsimin ilk kar yağışı görüldü.
Tokat'ta mevsim normallerinin altına düşen soğuk ve yağışlı hava dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle başlayan yağmur sonrası akşam saatlerinde merkeze bağlı Killik köyü mevkinde ve Topçam yaylasına kar yağışı başladı. Akşamla birlikte yağış etkisini hissettirirken, yüzeyde kar birikintileri oluştu.
TOKAT
01 Kasım 2019 Cuma
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