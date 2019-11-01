Tokat'ta mevsimin ilk kar yağışı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

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TOKAT'ta, akşam saatlerinde mevsimin ilk kar yağışı görüldü.

Tokat'ta mevsim normallerinin altına düşen soğuk ve yağışlı hava dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle başlayan yağmur sonrası akşam saatlerinde merkeze bağlı Killik köyü mevkinde ve Topçam yaylasına kar yağışı başladı. Akşamla birlikte yağış etkisini hissettirirken, yüzeyde kar birikintileri oluştu.



TOKAT 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:39

YATSI 18:59

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