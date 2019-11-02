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Cami de, bahçesindeki çınar ağaçları da 447 yaşında

DHA

TOKAT'ta, Osmanlı Devleti döneminde yaptırılan 447 yıllık Ali Paşa Camisi, kentin en önemli simgeleri arasında yer alıyor. Camiye aynı zamanda avlusunda yer alan ve camiyle aynı yaşta olduğu değerlendirilen 2 çınar ağacı da ayrı bir değer katıyor. İbadete açık olan cami, kentte en çok ziyaret edilen yerlerden biri olarak biliniyor.
Kent merkezinde bulunan Ali Paşa Camisi Osmanlı Sultanlarından 2'nci Selim zamanında 1572 yılında Ali Paşa tarafından yaptırıldı. Ali Paşa, Erzurum Beylerbeyi olduğu sırada Sivas Defterdarı oğlu Mustafa Bey'in vefat etmesi üzerine Tokat'ta bir cami yapılmasını istedi. 447 yıl önce yapılan Ali Paşa Camisi, yapımı tamamlandıktan sonra avlusuna dikilen 2 çınar ağacı ile birlikte yıllara meydan okuyor. Yaptırıldıktan sonra ağır hasar görmeyen ve 447 yıldır ibadette açık olan cami günümüzde de kullanılmaya devam ediyor.
Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Hayır İşleri Şube Müdürü ve Sanat Tarihçisi Mehmet Aykun, "Külliye şeklinde yapı grubu. Tarihte Temerrüt Ali Paşa diye bilinen Ali Paşa aynı zamanda da 2'nci Beyazıt'ın kızlarından Selçuk Sultan'ın damadı olmaktadır. Cami, Mimar Sinan ile aynı dönemde yapıldığından Mimar Sinan'ın etkisinde, onun usta veya kalfalarının çalışmasıyla meydana geldiği de binanın mimari yapısından Mimar Sinan tarzı olduğu aşikar. Cami değişik tarihlerde onarım görmüş. Ancak büyük bir deprem ya da doğal afet tahribatı görmüş değil. Sadece zaman ve yılların getirdiği yorgunluktan kaynaklanan onarımlar yapılmış. Çok esaslı bir onarım görünmüyor. Kesme taş yapısı ve Mimar Sinan etkisinden dolayı oldukça iyi durumda günümüze gelebilmiş" dedi.
'ÇINAR AĞAÇLARI CAMİ İLE AYNI YAŞTA'
Avluda bulunan tescilli çınar ağaçlarının da cami ile aynı yaşta olduğunu belirten Aykun, "Caminin özelliği tek kubbeli merkezi planlı Osmanlı'nın klasik dönemde ulaşmak istediği cami mimarisinin bir örneğidir. Çınar ağaçları da tescilli. Bu ağaçlar da cami tamamlandıktan hemen sonra dikilmiş olmalı. Zaten uzmanlar da bu ağaçlar için bu tarihi biçiyorlar. Cami ile yaşıt, eşdeğer tescilli kültür varlığı" diye konuştu.
Cami cemaatinden Hüseyin Coşkun, Ali Paşa Camisi'nin şehir için önemli bir eser olduğunu belirterek, "Genellikle namazımızı burada eda etmeye çalışıyoruz. Tokat'ın merkez ve tarihi bir camisi. Buradaki ibadetten feyiz alıyoruz. O yüzden burayı tercih ediyoruz. Çocukluğumuz burada geçti mahallemiz yakın olduğu için. Ulu çınarlarımız var tarihi camimize de ayrı bir enstantane katıyor" dedi.
Hasan Soysal ise, "Camimiz tarihi olduğu için buradaki maneviyattan dolayı da huzur bularak namaz kılmaktayız" diye konuştu.

TOKAT

02 Kasım 2019 Cumartesi

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