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Türkiye’de 28 bin 470 kişi organ bağışı bekliyor

İHA

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre 28 bin 470 kişi organ bağışı bekliyor.

Türkiye’de 28 bin 470 kişi organ bağışı bekliyor

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı verilerine göre 28 bin 470 kişi organ bağışı bekliyor.
Tokat Cumhuriyet Meydanında 39 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğünce stant açıldı. Organ bağışında farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarının yapıldığı standı İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hacı Ahmet Sümbül ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Yunus Topal ziyaret etti. Organ ve doku nakli bekleyen hasta sayısının geçen gün artmakta olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hacı Ahmet Sümbül, ülke genelinde 700 bine yakın kronik böbrek yetmezliği hastasının diyaliz cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürmeye çalışmakta olduğunu, bir çok hastanın ise bağışlanmış bir organ beklerken ölmekte olduğunu kaydetti. Amaçlarının organ bağışı konusunda toplum bilincini oluşturmak olduğunu ifade eden Sümbül, “Şuanda Türkiye genelinde binlerce hasta organ beklemekte, ölümle yaşam arasındaki çizgide hayata tutunmaya çalışmaktadır. Ne yazık ki bizler ancak alıcı durumuna gelince bağışın önemini fark edebiliyoruz. Organ bağışı konusunda toplum olarak hassasiyet gösterilmeli, organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız” dedi.
Ülke genelinde gönüllü bağışçı sayısının yaklaşık 500 bin civarında olduğunu ifade eden Sümbül, “Ülkemiz genelinde 28 bin 470 kişi organ beklemektedir. Bin 117 kişi kalp, 2 bin 261 kişi karaciğer, 23 bin 5 kişi böbrek, 88 kişi akciğer, 289 kişi pankreas, 5 kişi ince bağırsak, bin 705 kişi kornea bağışı beklemektedir. İlimizden organ ve doku bağış sistemine kayıtlı 4 bin 353 gönüllü bağışçı bulunmaktadır” diye konuştu.

TOKAT

04 Kasım 2019 Pazartesi

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