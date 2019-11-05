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20 yıllık diyaliz hastası Arife, böbrek nakli bekliyor

DHA

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, 20 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz ünitesinde tedavi gören Arife Yaşar (36), organ nakliyle sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. 10 yıl önce kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Asiye Yaşar (38) ise kız kardeşini hastanede yalnız bırakmıyor. 

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, 20 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz ünitesinde tedavi gören Arife Yaşar (36), organ nakliyle sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. 10 yıl önce kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Asiye Yaşar (38) ise kız kardeşini hastanede yalnız bırakmıyor. 
MeryemOsman Yaşar çiftinin 3 çocuğundan Arife ve Asiye Yaşar'da, 20 yıl önce böbrek yetmezliği olduğu belirlendi. Kız kardeşler, 20 yıl önce hastalık nedeniyle diyaliz tedavisi görmeye başladı. Arife ve Asiye Yaşar'ın erkek kardeşi Ahmet Yaşar ise 1997'de aynı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Asiye Yaşar, doğum günü olan 14 Şubat 2009'da kadavradan uygun organın bulunup, nakledilmesiyle hayata tutundu. O günden sonra kız kardeşinin de organ nakliyle yaşama tutunması için umutla bekleyen Asiye Yaşar, Erbaa Devlet Hastanesi'nde haftada 3 gün diyaliz tedavisi gören kız kardeşini yalnız bırakmıyor.
Nakil için bekleyen Arife Yaşar, "20 yıldır diyalize giriyorum. Haftanın 3 günü buradayım. Hiçbir sosyal hayatım yok. Hayatım burada geçiyor. Nakil olmak istiyorum. Organ bağışı çok önemli. 3 kardeştik. Erkek kardeşim de 1997'de böbrek yetmezliğinden vefat etti. Ablam kadavradan nakil oldu. O da 10 yıl boyunca diyalize girdi. Şimdi haftanın 3 günü ablam da yanımda" dedi.
'BANA EN BÜYÜK HEDİYE OLDU'
2009'daki doğum gününde nakil için uygun organın bulunduğu haberini aldığını ve naklin başarıyla gerçekleştiğini belirten Asiye Yaşar ise "Ben de diyalize giriyordum uzun yıllardır. 10 yıl diyalize girdim. 10 yıl sonra nakil oldum. 2009 yılında 14 Şubat'ta nakil oldum. Organ bağışı çok önemli. Benim şu an sağlım yerinde. Rahat hareket edebiliyorum. Her şeyi yiyebiliyorum, içebiliyorum. Hiçbir şeye bağımlı değilim; ama kardeşim haftanın 3 günü hastaneye bağımlı. Ben de onun gibiydim. Lütfen organ bağışında bulunsunlar. 2009'da kadavradan nakil oldum ben. O gün benim doğum günümdü. O doğum günümde bana en büyük hediye oldu" diye konuştu.

TOKAT

05 Kasım 2019 Salı

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