Tokat'ta FETÖ'den 12 gözaltı kararı

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TOKAT'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında, 12 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması' soruşturması kapsamında operasyon başlatıldı. Halen görevde olan 1 subay, 3 astsubay, 1 subay adayı, 2 uzman çavuş, 1 sözleşmeli er, 1 Kara Harp Okulu öğrencisi, 1 ihraç subay, 1 ihraç astsubay, 1 emekli astsubay olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.



TOKAT 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:35

YATSI 18:55

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