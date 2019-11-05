Tokatlı minikler tiyatroyu çok sevdi

Tokat Belediyesi tarafından Yeşilırmak Bilgi Evinde düzenlenen tiyatro gösterilerine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Tokat Belediyesi Yeşilırmak Bilgi Evi çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu tarafından iyi insanlar yetiştirmek, çocuklarımızı teknolojinin ve çevrenin olumsuz etkilerinden kurtarmak amacıyla çocuklara armağan edilen Yeşilırmak Bilgi Evi’nde etkinlikler tiyatro gösterileri ile devam etti. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 4 Bin öğrenciye çeşitli kurs ve etkinlik hizmeti veren Yeşilırmak Bilgi Evi, yeni eğitim öğretim döneminde de faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda; Tokat Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tokat Kent Konseyi katkılarıyla çocuklara yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi. Yeşilırmak Bilgi Evi'nin organizesinde, Mehmet Zorlu Tiyatrosu Çocuk Oyunları ekibi tarafından 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında sergilenen "Lunapark Gezegeni" tiyatro oyununu Tokat Merkezdeki yaklaşık 1500 öğrenci aileleriyle birlikte izledi. Tiyatro oyununu severek izleyen minik öğrenciler, Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

TOKAT 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:35

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