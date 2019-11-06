Başkan Eroğlu: “5 yılda 6 mahallede imar çalışması yapılacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Eroğlu: “5 yılda 6 mahallede imar çalışması yapılacak”

İHA

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde altı mahallemizle ilgili imar çalışmamız var" dedi.

Başkan Eroğlu: “5 yılda 6 mahallede imar çalışması yapılacak”

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Önümüzdeki 5 yıl içerisinde altı mahallemizle ilgili imar çalışmamız var” dedi.
Tokat’ta mahalle buluşmaları kapsamında Başkan Eroğlu, teknik ekibi ile birlikte Geyraz Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Geyras Cami önünde mahalle sakinleri ile toplantı yapan Başkan Eroğlu, vatandaşların taleplerini dinledi. Mahalle sakinlerinin doğalgaz ve imar konusundaki sorularını cevaplayan Başkan Eroğlu, “Yaklaşık 15 mahallemiz bizden imar istiyor. Belediye olarak bütün mahallelere imar verme yetkimiz yok. Çünkü bu işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı takip ediyor. Bakanlık gerekli incelemeleri yaptıktan sonra imara karar veriliyor. Belediye olarak biz bunu belirli bir periyotda yapabiliriz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde altı mahallemizle ilgili imar çalışmamız var. Daha sonraki aşamalarda Geyras bölgesiyle ilgili bir çalışma olacaktır” dedi.
Geyras Mahallesinde doğalgaz firmasının bölgeye yatırım yapması için takipçisi olacaklarını ifade eden Başkan Eroğlu, “ Kurumla görüşmelerimiz sonucunda geçtiğimiz dönemde mahallemizin doğalgaz sorununun giderileceğine dair söz almıştık. Doğalgaz yatırımıyla ilgili sözler yerine getirilmeyince bizler de aracı olduğumuz için mahalle sakinlerimiz dolaylı olarak ilk başta bizleri sorumlu gördüler. Doğalgazla ilgili takibimizi yapacağız. Doğalgazı olmayan birkaç mahallemize kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemde bu mahallelerimize doğalgazı getireceğiz” diye konuştu.

TOKAT

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sanayi sitesi görüntü kirliliğinden kurtarılıyor
YEREL HABERLER Sanayi sitesi görüntü kirliliğinden kurtarılıyor
Tokat'ta heyelanlara köprülü çözüm
YEREL HABERLER Tokat'ta heyelanlara köprülü çözüm
El yapımı yorgancılığı yaşatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER El yapımı yorgancılığı yaşatmaya çalışıyor
Tokatlı minikler tiyatroyu çok sevdi
YEREL HABERLER Tokatlı minikler tiyatroyu çok sevdi
Tokat'ta FETÖ'den 12 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Tokat'ta FETÖ'den 12 gözaltı kararı
Tokat'ta FETÖ'den 12 asker için gözaltı kararı
YEREL HABERLER Tokat'ta FETÖ'den 12 asker için gözaltı kararı
Zehirlenmeler ıspanak satışlarını etkilemedi Üretici Mehmet Seyrekoğlu: “Fiyatları aksine etkilemedi, aynı fiyattan veriyoruz. Artı satışlarımız arttı"
YEREL HABERLER Zehirlenmeler ıspanak satışlarını etkilemedi Üretici ...
Tokat’ta ücretsiz düğün salonu uygulaması
YEREL HABERLER Tokat’ta ücretsiz düğün salonu uygulaması
20 yıllık diyaliz hastası Arife, böbrek nakli bekliyor
YEREL HABERLER 20 yıllık diyaliz hastası Arife, böbrek nakli ...
Servis minibüsü otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı 
YEREL HABERLER Servis minibüsü otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı 
Türkiye’de 28 bin 470 kişi organ bağışı bekliyor
YEREL HABERLER Türkiye’de 28 bin 470 kişi organ bağışı bekliyor
Servis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı
YEREL HABERLER Servis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X