Niksar’da S plakalar denetlendi

Tokat’ın Niksar ilçesinde zabıta ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetimleri yapıldı.

Niksar Belediyesi Zabıta ekipleri, yeni eğitim ve öğretim döneminde hizmet veren öğrenci servislerinin denetimine başladı. Niksar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, S Plakalı öğrenci servislerine yönelik de denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde eksiklikleri bulunan servis araçlarına ilgili yönetmelikler gereği işlem yapıldı. Öğrenci servislerinin kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara göre çalışıp çalışmadıkları Niksar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor. Denetimler şehrin muhtelif noktalarında yapılıyor.

Niksar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Niksar merkezinde yaklaşık 61 tane S Plakalı okul servis aracının hizmet verdiğini belirtilerek, öğrencilerin can güvenliği için okul servis araçlarının kurallara uymak zorunda olduğunu söylediler. Bu nedenle yapılan denetimlerin büyük önem taşıdığını ifade edilen açıklamada, S Plaka harici sivil plaka ile taşımacılık yapmanın yasak olduğunu dile getirildi.

Belediye Başkanı Özdilek Özcan, zabıta ekiplerinin eğitim ve öğretim yılının başlaması ile denetimlerini sıkı tuttuğunu kaydederek öğrenci ve personel servis araçlarının denetiminin rutin olarak süreceğini belirtti.

TOKAT 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:33

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.