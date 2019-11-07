Aşı korkusu ağlattı

Tokat’ta karma aşı olan bazı öğrenciler gözyaşlarına boğulurken, bazı öğrenciler ise sakinliğini korudu.

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Yunus Emre İlkokulunda öğrencilere difteri, boğmaca ve tetanoz aşıları yapıldı. Sınıflarında iğne yapacak olan hemşireleri gören bazı öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlayan öğrencilerin yanı sıra iğneden korkmayan öğrenciler ise arkadaşlarına moral vermeye çalıştı. Korku ile karışık duygularını yenmeye çalışan öğrencilerin aşı sınavı kameralara yansıdı. Okul Müdürü Sinan Çalışkan, 217 birinci sınıf öğrencisine karma aşı yapıldığını ifade ederek, “Öğrencilerimiz bu duruma hazırlıklı, korku heyecan hepsi bir arada yaşandı. Elimizden geldiği kadar öğrencilerin aşı korkusunu yenmeye çalıştık ama yine de başarılı olamadığımız durumlarda söz konusu. Sağlık görevlilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

TOKAT 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:32

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.