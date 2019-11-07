Tokat'ta 'torbacı' operasyonunda 5 tutuklama

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün merkez ve Reşadiye ilçelerinde 'torbacı' olarak adlandırılan sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 221 ecstasy hap, 37 sentetik ecza hapı, 6,93 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.F.E., S.Y., H.Y, T.E.G. ve N.K. gözaltına alındı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



TOKAT 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:32

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.