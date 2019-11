Başkan Özcan, parkta gördüğü manzaraya tepki gösterdi

Tokat’ın Niksar ilçesinde belediye tarafından Fatih Mahallesinde yaptırılan Tacettinoğlulları parkına verilen zarar Belediye Başkanı Özdilek Özcan’ın tepkisine neden oldu.

Parklara konulan banklar ve çocuk oyun gruplarına verilen zarar Belediye Başkanı Özdilek Özcan tarafından resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşılan video ve fotoğraflarda oyun gruplarının söküldüğü bankların da kırıldığı görüldü.

Niksar’da Fatih Mahallesinde bulunan ve yaklaşık 200 Bin Lira harcanarak yapılan Tacettinoğlulları parkında ortaya çıkan tablo tepki topladı. Parklarda dinlenmek için kullanılması gereken oturma bankları yerlerinden sökülmüş veya tahta kısımları sökülmüş, kırılmış halde bulundu. Niksar Belediyesi sosyal medya hesabında parklara verilen zararın video fotoğraflarını kare kare paylaşıldı. Çocuk oyun gruplarının ve bankların içler acısı halinin fotoğraflarını paylaşan Belediye Başkanı Özdilek Özcan; “Buraya konulan bankların üzerinde ateşler yakılarak etrafında ateşler yakılarak buraların tahriş edildiğini görüyorum. Bunların her biri bu milletin parasıyla vergisiyle tasarrufuyla alınmış ve buralara insanların hemşerilerimizin kullanımına sunulmuş milli servetlerdir. Çok üzgünüm çok yazık” notuyla paylaştı.

Başkan Özcan 2017 yılında parkın açılışını yaptıklarını ve iki yıl sonra böyle çirkin bir manzara karşısında adeta isyan ettiğini belirterek; “Bu parkı birinci dönemimizde 2017 yılında açılışını gerçekleştirmiş ve mahallelimizin kullanımına açmıştık. Açılışın üzerinden iki yıl geçti ama bu iki yıldan sonraki hali içler acısı. Mahalle buluşmaları çerçevesinde değerli muhtarımız ve mahalle sakinlerinin sorunlarını görmek üzere buraya geldik ve buraya geldiğimizde Tacettinoğlulları parkını bu şekilde bulduk. Gerçekten bu konuda çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Milletin parasıyla, hemşerilerimizin parasıyla hem önce kamulaştırmasına 100 Bin lira para harcadığımızı, yaklaşık tefrişine de 100 Bin lira para harcadığımızı toplamda 200 Bin liralık bir maliyete bize Niksar Belediyesine Niksar halkına malolan bu parkın şu andaki hali içler acısı. Gerçekten parkın pisliğini bir kenara bırakıyorum, yapılan bütün korkulukların kırıldığını, buraya konulan bankların üzerinde ateşler ateşler yakılarak buraların tahriş edildiğini görüyorum. Bunların her biri bu milletin parasıyla vergisiyle tasarrufuyla alınmış ve buralara insanların hemşerilerimizin kullanımına sunulmuş milli servetlerdir. Bu milli servete zarar vermenin yani karşılığını nasıl bir şekilde ifade edeceğimi bulamıyorum. Bunu halkımızın takdirine bırakıyorum. Kaynakla yapılmış korkulukların nasıl bir zorlamayla nasıl bir gayretle söküldüğünü kırıldığını görüyoruz, sökülmüş ve buralara atılmış. Buradaki yeşil alanı korumak için sulama sistemi koymuşuz sulama sistemlerinin bütün mekanizmaları kırılmış. Bütün banklar kamelyalar perişan edilmiş ve üzerlerinde ateş yakılmış. Gerçekten çok üzgün olduğumu ifade ediyorum” dedi.

“Mahalle sakinlerine seslendi”

Başkan Özcan mahalle sakinlerine de seslenerek; “Burada gençler çocuklar burayı bu hale getirirken, burada çevrede ikamet eden hemşerilerimiz, burayı kullanan hemşerilerimiz kıymetli çocuklarımızın anneleri babaları hanımefendiler beyefendiler, buradaki bu tabloya bu güzelliğe zarar verilmesine nasıl müsaade ediyor ben bunu da anlayamıyorum. Bizim çocukluğumuzda oyun oynamaya bu şekilde parklar bulamazken, bulduğumuz dönemlerde de gözümüz gibi sakınırken, şimdi böyle bir nimetin, mahalle arasında böyle büyüklükte bir parkın yapılmasının iki yılın üzerinden böyle bir tahribatın yapılmasını nasıl tanımlayacağımı bilemiyorum. Çok yazık, insanlarımızın, hemşerilerimizin duyarlı olmasını mahalle sakinlerimizin bu konuda duyarlı olmasını rica ediyorum. Bunlar sizlerin parasıyla yapılan işler, siz kendi malınızı koruyorsunuz aslında, siz kendi paranızla, vergilerinizle yapılan bu parkı korumak sizin bizim hepimizin görevi. Şurada oturduğunuz evinizde balkonunuzda oturduğunuz zaman parkta oluşan bu çirkinliklere neden müdahil olmuyorsunuz. Bu pisliğe bu tahribata neden müsaade ediyorsunuz, lütfen rica ediyoruz. Bu parkları biz yapıyoruz her parka bir tane bekçi görevlendirme gücümüz yok. Böyle bir istihdam gücümüz böyle bir ekonomimiz yok. Sizden istirhamımız bu parkları size kazandırıyoruz sizlerde çocuklarınıza bu eğitimi verin ve lütfen bu devletin malına zarar verilmesine müsaade etmeyin buralara sahip çıkın. Gerçekten bu konuda çok üzgünüm, inşallah bundan sonraki süreçte hem Fatih Mahallesi Arslan Yapı Kooperatifi içerisindeki bu parkımızın, hem de diğer parklarımızın bilinçli bir şekilde korunması noktasında vatandaşlarımızın duyarlılığına sahip çıkmasına ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.

