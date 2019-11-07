Tokat'ta internet bağımlığına karşı futbol turnavası 

TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencileri cep telefonu, tablet ve internet bağımlılığından uzak tutmak amacıyla 42 mahallenin katıldığı futbol turnuvası başlattı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, 'Spor Tokat' projesi kapsamında, unutulmuş çocuk oyunlarını yeniden canlandırmak ve öğrencileri cep telefonu, tablet ve internet bağımlılığından uzak tutmak amacıyla 9-15 yaş arası çocukların katıldığı mahalle futbol turnuvası düzenledi. 6 Aralık'ta sona erecek futbol turnuvasına 42 takım katıldı. Uzunburun sentetik sahada oynanmaya başlayan futbol maçı turnuvasının açılışına Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, 48'nci Piyade Alay Komutanı Albay Albay Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve öğrenciler katıldı.

Proje hakkında açıklamada bulunan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, "Eskiden bizler mahalle aralarında top oynardık. O zamanlar bir arkadaşlık grubu vardı. Şu zon zamanlarda onu kaybettiğimizi görüyoruz. Bizim çocuklarımız ellerinde cep telefonları ile oyunlar oynuyor. Bir sanal arkadaşlıkları var. Kimsenin gerçek arkadaşı yok. Hepsi internet ortamında, kimse kim olduklarını bilmiyor. Bu arkadaşları iyi niyetli mi kötü niyetli mi? Kimsenin haberi yok. Çocuklarımız farklı bir dünya. İlerisi için çok büyük bir tehlike olabilir. Çünkü ailelerin kontrolünde olan bir şey değil. Bizler de bunun önüne biraz olsun geçmek ve çocuklarımızı sokaklardaki kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve enerjilerini atacakları bir ortam sağlamak istedik'' dedi.





TOKAT 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:37

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