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Ispanakta domino etkisi

İHA

İstanbul ve Tekirdağ'da zehirlenme vak'aları sonrasında Anadolu şehirlerinden Tokat'ta ıspanak fiyatlar düştü.

Ispanakta domino etkisi

İstanbul ve Tekirdağ’da zehirlenme vak'aları sonrasında Anadolu şehirlerinden Tokat’ta ıspanak fiyatlar düştü.
İstanbul ve Tekirdağ'da çok sayıda kişinin ıspanak yemeği yedikten sonra zehirlenmesinin ardından ıspanak satışlarında yaşanan endişe Anadolu’yu da etkiledi. Tokat’ta 3 liradan satılan ıspanak 2 liraya düştü. Çekenli İş Merkezindeki manavlardan Ertuğrul Polat, İstanbul’da yaşanan zehirlenme olayının Tokat’ı da etkilediğini kaydetti. Bağı 3 liradan satılan ıspanağın 2 liraya düştüğünü ifade eden Polat, “Vatandaşın bu konuda bilinçlenmesi lazım, yıllardır sattığımız ıspanak aynı bir problem yok. 10 sene önceki ıspanak neyse aynısını satıyoruz” dedi.
Manavlardan Samet Say ise vatandaşın ıspanak almaya çekindiğini ifade ederek, “Vatandaş ezbere konuşuyor, zehirli diyor. Bizim kendi toprağımızda yetişen ıspanak, vatandaşa bunu anlatamıyoruz. Şu an 1 liraya da versek satılmıyor, yani bedavaya da versek alan yok” diye konuştu.

TOKAT

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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