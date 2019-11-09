Lösemiden ölen arkadaşları için anlamlı kareografi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Lösemiden ölen arkadaşları için anlamlı kareografi

İHA

Tokat’ta geçtiğimiz günlerde lösemi hastalığından hayatını kaybeden Muhammed Mete Eyisoy için arkadaşları oluşturdukları kalp kerografisi ile farkındalık etkinliği düzenledi.
Tokat İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kamu Sağlığı Denetim ve Değerlendirme Birimi, geçtiğimiz günlerde lösemi hastalığından hayatını kaybeden Muhammed Mete Eyisoy’un tahsil gördüğü il merkezinde bulunan TOKİ İlköğretim Okulu işbirliğiyle bir farkındalık klibi düzenledi. ‘Maskelerimize değil, gözlerimize bakın’ teması işlenen klipte, genç yaşta hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Muhammed Mete Eyisoy’un arkadaşları yüzlerine taktığı maskelerle okul bahçelerinde kalp şekli oluşturup kendilerini görüntüleyen drone kamerasına el salladı. Çalışmanın annesi ve babası sağlık çalışanı olan Eyisoy’un anısına ithaf edildiğini söyleyen Tokat İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ahmet Sübül: “Lösemi bir kan hastalığı olup, en çok 15 yaş arası çocuklarda görünür. Erken teşhis çok önemli ve hayat kurtarıcıdır. Biz de Tokat Sağlık Müdürlüğü olarak bu hastalığa dikkat çekmek istedik. Bu amaçla ilkokul öğrencisi kardeşlerimizle ‘maskelerimize değil, gözlerimize bakın’ sloganı ile etkinlik düzenledik. Tüm halkımızı lösemili çocuklara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

TOKAT

09 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Günlerde yapılan 'bat' restoranlara taşındı
YEREL HABERLER Günlerde yapılan 'bat' restoranlara taşındı
Ispanakta domino etkisi
YEREL HABERLER Ispanakta domino etkisi
Niksar'da Bizans ve Osmanlı Dönemine ait sikkeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Niksar'da Bizans ve Osmanlı Dönemine ait sikkeler ele ...
Parkta buldu, 'Göktaşı' olduğunu iddia etti
YEREL HABERLER Parkta buldu, 'Göktaşı' olduğunu iddia etti
Parkta, belediye başkanını isyan ettiren manzara
YEREL HABERLER Parkta, belediye başkanını isyan ettiren manzara
Tokat'ta internet bağımlığına karşı futbol turnavası 
YEREL HABERLER Tokat'ta internet bağımlığına karşı futbol turnavası 
Kazazede hayvanların tedavi masraflarını sigorta şirketleri ödeyecek
YEREL HABERLER Kazazede hayvanların tedavi masraflarını sigorta ...
Tokat’ta, afet bilinci eğitimi
YEREL HABERLER Tokat’ta, afet bilinci eğitimi
Başkan Özcan, parkta gördüğü manzaraya tepki gösterdi
YEREL HABERLER Başkan Özcan, parkta gördüğü manzaraya tepki gösterdi
Yangında hasar gören cami hayırseverlerin desteği ile onarıldı
YEREL HABERLER Yangında hasar gören cami hayırseverlerin desteği ile ...
Din görevlilerinden kan ve organ bağışı
YEREL HABERLER Din görevlilerinden kan ve organ bağışı
Tokat'ta narkotik operasyonu: 5 torbacı tutuklandı
YEREL HABERLER Tokat'ta narkotik operasyonu: 5 torbacı tutuklandı
Tokat'ta 'torbacı' operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Tokat'ta 'torbacı' operasyonunda 5 tutuklama
Şehit eşinin damatlığını özenle saklıyor
YEREL HABERLER Şehit eşinin damatlığını özenle saklıyor
Aşı korkusu ağlattı
YEREL HABERLER Aşı korkusu ağlattı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu