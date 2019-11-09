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Kanal Tokat’a "çevre dostu şehir" ödülü

İHA

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kanal Tokat'a "çevre dostu şehir" ödülü verilmesi dolayısı ile duygularını dile getirerek, "Bizler bu ödülü Tokat Halkımızla birlikte kazandık. Bu ödülü ben Tokat halkına armağan ediyorum" dedi.

Kanal Tokat’a "çevre dostu şehir" ödülü

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kanal Tokat’a "çevre dostu şehir" ödülü verilmesi dolayısı ile duygularını dile getirerek, “Bizler bu ödülü Tokat Halkımızla birlikte kazandık. Bu ödülü ben Tokat halkına armağan ediyorum” dedi.
Ankara'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteği ile bu yıl 13.’sü düzenlenen Uluslararası Şehircilik ve Çevre Fuarında Kanal Tokat Projesi’nden dolayı Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu’na, “Çevre Dostu Şehir” ödülü verildi. Tokat Belediye Meclis çalışmaları nedeniyle ödül törenine katılamayan Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu adına ödülü Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kelemci alarak kente döndü. Ödülle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Eroğlu, “2014 Yılında göreve geldiğimizde önceliğimizi çevre konusuna ayırdık. Tokat'ı gelecek nesillere daha temiz bırakmak, insanımızın daha huzurlu yaşaması için önce Çevre konusunda duyarlılık oluşturmayı hedefledik. Bugün geldiğimiz noktada attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördük. SuTek bilim kurulunun değerli üyeleri tarafından bu ödüle layık görülmemizden dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.
Başkan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uygulamaya koyduğu çevre politikalarını Tokat’ta hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Vizyon projelerimiz arasında yer alan ve yaklaşık 16 milyon (TL)`ye mal olan Kanal Tokat Projesi ile Yeşilırmak’ın korunması, canlı hayatının düzenli bir şekilde devam ettirilmesi için ırmak yatağında ıslah çalışmalarımızı yaptık. Osmanlı kayıkları ve ışık gösterilerinin de dâhil olduğu projemizde, çevre illerden şehrimize gelen misafirlerin de uğrak noktası oldu. Çevre illerden ve ilçelerden gelen misafirlerimiz ışıklı su gösterisi eşliğinde, bir yandan semaverde çay keyfi yaparken bir yandan da Osmanlı Gondolları ile 1250 yılında yapılan Hıdırlık köprüsünün altından geçerek Yeşilırmak’ta gezinme imkânı buluyorlar” diye konuştu.
Kanal Tokat projesinde ekosistem muhafaza edilerek çevre dostu canlı hayatına da katkı sağladıklarını ifade eden Eroğlu açıklamalarına şöyle devam etti: “Canlı hayatının olumsuz etkilenmemesi için ana gövde üzerinde balık geçidi, her türlü canlının set içerisine giriş ve çıkış yapacağı şekilde tasarlandı. Kanal Tokat’ta doğal hayatı koruyarak, ekosistemi muhafaza ettik. Su tutulurken de setten sonraki canlı hayatı korunarak su tamamen kesilmeden yavaş yavaş su tutulabilmesini tasarladık. Suyu tutacak RubberDam seddinin üstünden akan su şelalesi suyu oksijenle buluşturduğu için canlı hayatına da katkı sağlıyoruz. Yine çevre konusunda Tokat Belediyesi olarak sadece 2019 yılında 1 Ton Bitkisel atık yağ, 2 Ton Atık Pil ve 6 Ton Atık Elektronik Eşya toplayarak çevreye verilecek zararın önüne geçtik. İnşallah bundan sonra da yapacağımız yeni çevresel yatırımlar ve çalışmalarla daha temiz bir Tokat’ı geleceğimize bırakacağız. Bizler bu ödülü Tokat Halkımızla birlikte kazandık. Bu ödülü ben Tokat halkına armağan ediyorum, bir kez daha teşekkür ediyorum”

TOKAT

09 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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