FETÖ soruşturması kapsamında 10 kişi için gözaltı kararı

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Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik olarak örgütün mahrem askeri yapılanması soruşturması kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada; Başsavcılık tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik çalışmada; 1 polis memuru, 1 muvazzaf astsubay, 2 muvazzaf uzman çavuş, 1 muvazzaf uzman onbaşı, 1 muvazzaf sözleşmeli er, 2 askeri okuldan çıkarılma öğrenci ve 2 sivil şahısla ilgili olarak gözaltı kararı verildiği duyuruldu.

TOKAT 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:41

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