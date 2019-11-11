FETÖ soruşturması kapsamında 10 kişi için gözaltı kararı

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik olarak örgütün mahrem askeri yapılanması soruşturması kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada; Başsavcılık tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik çalışmada; 1 polis memuru, 1 muvazzaf astsubay, 2 muvazzaf uzman çavuş, 1 muvazzaf uzman onbaşı, 1 muvazzaf sözleşmeli er, 2 askeri okuldan çıkarılma öğrenci ve 2 sivil şahısla ilgili olarak gözaltı kararı verildiği duyuruldu.
TOKAT
11 Kasım 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:41
- GÜNEŞ 07:07
- ÖĞLE 12:23
- İKİNDİ 15:04
- AKŞAM 17:28
- YATSI 18:49