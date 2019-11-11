FETÖ’den aranan uzman çavuş köyünde yakalandı

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Tokat’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan aranan uzman çavuş, jandarma tarafından yakalanarak emniyet güçlerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan Ankara Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir uzman çavuşun Tokat’ta olduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma tarafından Tokat merkeze bağlı Pınarlı köyünde izinli bulunduğu belirlenen uzman çavuş, yapılan sıkı takip sonucunda yakalandı. Jandarma ekipleri, zanlıyı Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

TOKAT 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:28

YATSI 18:49

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