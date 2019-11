Türkiye'nin sayılı Millet Bahçelerinden birisi Tokat’ta yapılacak

1 milyar dolarlık et

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl başlattığı ‘Millet Bahçeleri’ projesi kapsamında Gümenek’in Millet Bahçesi’ne dönüştürüleceğini belirterek, “Türkiye'nin sayılı Millet Bahçelerinden biri olacağına canı gönülden inanıyorum” dedi.

Karadeniz bölgesinde doğal yapısını koruyan mesire alanlarından birisi olan Tokat merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gümenek parkı, millet bahçesi olarak vatandaşlara hizmet verecek. Millet Bahçesi, aqua park, 2 bin kişilik tribünü bulunan bir etkinlik alanı, yürüyüş yolları, spor alanları, piknik alanları ile donatılacak. Basın mensuplarına yapılan çalışmaları değerlendiren Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 71 proje arasına aldıkları Millet Bahçesi projesinin milletvekillerinin desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacağını belirterek, “Millet Bahçesi projesinin yapımının tamamını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız kendi uhdesine aldı. Biz bu hafta içerisinde projeyi teslim edeceğiz. Ardından projenin yapımını bakanlık üstlenecek. Yaptıktan sonra da belediyemize devredecek ve Millet Bahçesi olarak işletmiş olacağız. Emeği geçen Bakanımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Millet Bahçesi Projesinin detaylarından da bahseden Başkan Eroğlu, “Aqua Park, 2 bin kişilik tribünü bulunan bir etkinlik alanı oluşturacağız. Örneğin okçuların yağlı güreşçilerin kullandığı, konserlerin yapılacağı veya başka etkinliklerin yapılacağı bir alan olacak. Amfi tiyatro olacak. 3 ayrı noktada sosyal tesisler, 2 noktada kafeteryalar, yürüyüş ve bisiklet yolları olacak. Voleybol, basketbol, halı saha olmak üzere 4 spor sahamız olacak. Kamelyalarımız olacak, insanlar piknik yapabilecek. Safari parkı, su sporları iskelesi, masal kahramanları parkımız olacak. Irmakta da bir çalışma yapacağız. Kanal Tokat’a benzer şekilde kayıkların yüzeceği iskelelerin olduğu köprülerle geçişlerin olacağı bir yer olacak” diye konuştu.



“Yeşili koruyacağız”

290 dönüm olan Gümenek parkında tahsis edilen alan 211 dönüm alanda çalışma yapılacağını ifade eden Başkan Eroğlu, “Yeşili korumak ve çoğaltmak çok önemli. Bütün mevcut ağaçları koruyacağız. Bunun altını çizmek istiyorum. Bunun yanı sıra arkadaşlarımız yerlerini belirledi; bin 500 vasıflı yeni ağaç dikeceğiz ve yeşili çoğaltacağız. Kullanacağımız malzemelerin doğal olmasına gayret ediyoruz. Doğal taş ve ahşap kullanacağız. Işıklandırma da geceleri son derece aydınlık olacak. Güvenlik görevlilerimiz olacak. İnsanlar rahatlıkla gece gündüz buradan faydalanabilecekler. Güvenlik önlemlerini alacağız. Şehirle iç içe güzel bir Millet Bahçesi olacak Türkiye’nin sayılı Millet Bahçelerinden biri olacağına canı gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.



İçme suyu barajı 2020 yılında ihale edilecek

Tokat’a içme suyu sağlayacak olan Dartaj barajının 2020 yılında ihalesi yapılarak çalışmalara başlanacağını ifade eden Başkan Eroğlu, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Tokat’ın içme suyunu kaynak suları ile yani sondaj yaparak sağlıyoruz. Şu an 14 noktada yaptığımız sondajlar sonucu oluşturduğumuz içme suyu depolarından şebekeye veriyoruz. Bu bize masraflı oluyor. Her ay 700 bin lira gibi bir rakam sadece içme suyu tedariki için elektrik faturası ödüyoruz. Ayrıca Tokat'ın doğa yapısından kaynaklı suda kireç var. Dartaş Mehmet Karaca Barajı sayesinde kireçsiz, sağlıklı su ile yer altından sondajla çıkardığımız suları bertaraf ederek cazibeli doğal suyu Tokat'a vermiş olacağız. Her yıl 10 milyon metreküp civarında içme su tüketiyoruz. Barajımızın kapasitesi ise 18 milyon metreküp olacak. Neredeyse 2 katı. Bu şu anlama geliyor 3040 yıl bu su Tokat'a yeter. Tokat'ın nüfusu 300 bine çıksa bile bu su yetecek.”

