Tokat’ta “Peygamberimiz ve Aile” konferansı

Tokat’ın Turhal İlçesinde Mevlidi Nebi haftası münasebetiyle ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu konferans düzenlendi.

Turhal İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen konferansa konuşmacı olarak Diyanet İleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt katıldı. Konferans öncesinde İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ, Mevlidi Nebi Haftası programının bu yılki ana teması Peygamberimiz ve aile olduğunu ifade ederek aileyi ayakta tutan değerler hususunda bilgiler verdi. Turhal Kaymakamı Ali Gökay ise haftanın öneminden bahsederek, “Peygamberimiz Hz. Muhammed'in dünyayı teşrif edişinin yıl dönümünü hep birlikte idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Peygamberimiz Hz. Muhammed, Müslümanlar ve bütün insanlık için mükemmel bir hayat sürmüş, ahlakı, sevgiyi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi yaşamından insanlığa aktarmıştır. Bu yönüyle Mevlidi Nebi Haftası, O'nun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme ve arınma mevsimidir. Bu hafta, biz insanların birbirini anlamasını, her türlü canlıya sevgi ve şefkatle yaklaşmasını, güzel duyguların katlanarak çoğalmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

TOKAT 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

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