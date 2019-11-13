Tokat'ta 3 kız kardeşe cinsel istismar iddiasına 5 tutuklama

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Erbaa ilçesine bağlı Madenli köyünde 3 kız kardeşin cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine jandarma ekipleri dün operasyon düzenledi. İhbar üzerine yapılan istihbarat çalışmalarının ardından harekete geçen ekipler, olayla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.



TOKAT 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

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