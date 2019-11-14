Tokat'ı gezen çiftin izlenimleri belgesel oldu

Tokat Kent Konseyi Turizm ve Tanıtım Grubunu tarafından Tokat'a gelip şehri ilçeleriyle birlikte gezen bir çiftin izlenimlerini konu alan senaryosu belgesel olarak çekildi.

Sıra dışı senaryosu ile dikkat çeken Tokat Tanıtım Filminin çekimleri tamamlandı. 5 dakikalık kısa film formatında ve 1 dakikalık teaser formatında 2 ayrı film şeklinde hayata geçirilecek olan Tokat Tanıtım Filmi genç bir çiftin Tokat’ta geçirdikleri 4 günü konu alıyor. Filmde Aslı Sevi ve Özgür Uysal başrolü paylaştığını söyleyen Tokat Kent Konseyi Turizm ve Tanıtım Grubu Başkanı Süleyman Üzümcü; Tokat Tanıtım Filmi çekimlerinde bizzat bulunarak koordinasyonu sağladı. Başkan Üzümcü, “ Tokat Kent Konseyi Başkanımıza yeni bir Tokat tanıtım filmi çekilmesi konusunda bir proje sunmuştuk. Başkanımızla yapmış olduğumuz istişareler sonrasında soğolsun projeye tam destek verdi. Tokat’ımızı bir bütün olarak ele aldığımız tüm ilçelerimizdeki güzellikleri yansıtan Tokat’ın öne çıkan alanlarını ve kültürlerini yansıtan bölgelerde setimizi kurduk. Çekimlerimizi Tokat’ımızın tarihi ve turistlik mekânlarında gerçekleştirdik. Çok emek verdik, amacımız şehrimizin en iyi şekilde gerek Ülkemize, gerekse dünyada tanınması. Bu projenin hayata geçmesinde bizlere gerek maddi gerekse manevi destek olan başta Tokat Belediye Başkanımız Av. Eyüp Eroğlu olmak üzere Tokat Yazmacılar Hanı Butik Otel, Dedeman Otel, Çavuşoğlu Otel ve Şehrazat Park işletmelerine, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

TOKAT 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:44

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