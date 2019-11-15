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Sıfır atık ve geri dönüşüme öğrenciler damga vuracak

İHA

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sıfır atık ve geri dönüşüm konularında tüm öğrencilere ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek. "Yarınları kurtarmaya bugünden başlamalıyız" dedi.

Sıfır atık ve geri dönüşüme öğrenciler damga vuracak

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sıfır atık ve geri dönüşüm konularında tüm öğrencilere ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek. "Yarınları kurtarmaya bugünden başlamalıyız" dedi.
Türkiye, İtalya, İspanya, Letonya, Litvanya ve Slovakya’dan birer okul ile işbirliği yapılan “Her Şey Döner, Dünya Dönmez” isimli proje kapsamında Fatih İlkokulunda etkinlik düzenlendi. Uluslararası geri dönüşüm faaliyetleri kapsamında ilk olarak Fatih ilkokulunda düzenlenen geri dönüşüm ve sıfır atık eğitim semineri programına katılan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, öğrencilere temiz çevre, temiz şehir ve sıfır atık konusunda bilgiler verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın takdirleri ve himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesine destek olmak ve Tokat’ta yaygınlaştırmak için belediye olarak seminerlere devam edileceğini belirten Başkan Eroğlu, “Ambalaj atıklarının yani kağıt,karton, metal, cam, plastik türevli atıkların ayrı toplanması için çevre lisanslı ambalaj atığı toplama firması ile işbirliği içerisinde bulunmaktayız. Muhtelif noktalara 50 adet mavi renkli geri dönüşüm konteyner, 53 adet şişe görünümlü sepet ve 107 adet hacimli tel örgü kafes yerleştirdik. Çevre lisanslı firma tarafından ambalaj atıklarını ayrı toplayan okullarımızdan, kurumkuruluşlarımızdan atıklar toplanmakta ve türlerine göre ayrılarak geri dönüşüm tesisine nakledilmektedir” dedi.
Geleceğimizin teminatı çocuklara atık pil toplama bilinci oluşturmak için ödüllü okullar arası atık pil toplama yarışmasının 6.’sına start verdiklerini ifade eden Başkan Eroğlu, “Yeni eğitim öğretim dönemi için 7 bin adet şeffaf atık pil kutusu temini yaparak çevre eğitimi verdiğimiz çocuklarımıza dağıtımını yapmaktayız. Okullarımızın yoğun ilgi gösterdiği bu çalışmamız neticesinde atık pillerin çöpe veya doğaya atılmasını önlemeye çalışmaktayız. Sıfır atık projesinin hayata geçirildiği son üç yılda 6 bin 243 kg atık pil toplanarak bertaraf edilmiştir. Yine aynı şekilde gençlerimizde çevre bilinci kazandırmak için de “Öğrenciler Atık Elektronik Eşya Topluyor Yarışması” düzenliyoruz. Kampanya kapsamında bugüne kadar 6 bin 001 kg atık elektronik eşya toplanarak geri kazanım tesisine teslim edildi” diye konuştu.

"Yarınları kurtarmaya bugünden başlamalıyız"

Sıfır atık konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Eroğlu; “Unutmayalım ki bu şehir hepimizin ortak yaşam alanlarını ne kadar temiz tutarsak o kadar sağlığımızı korumuş olacağız. Sıfır atık ve geri dönüşüm konularında tüm öğrencilerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Yarınları kurtarmaya bugünden başlamalıyız. Tokat’ta tüm mahallelerimizde atık toplama noktalarımızı oluşturduk. Tüm mahalle muhtarlıklarımızda geri dönüşüm kutularımız mevcuttur. Her türlü atıkları bu noktalara bırakabilirsiniz. Belediye olarak bunları düzenli olarak alıyor ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletiyoruz. Öğrencilerimiz başta olmak üzere kampanyaya destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Başkan Eroğlu’nun konuşmasının ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık konusunda detaylı anlatım yapılarak öğrencilere şeffaf atık pil kutusu, çevre ve geri dönüşüm konulu kitap, broşür ve benzeri materyaller dağıtıldı.

TOKAT

15 Kasım 2019 Cuma

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