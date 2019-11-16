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Tokat Şehir Müzesi'ni 9 ayda 152 bin kişi ziyaret etti

DHA

TOKAT Belediyesi tarafından, 9 ay önce açılan ve kentin geçmişini yansıtan eserlerin yer aldığı Şehir Müzesi'ni bugüne kadar 152 bin kişi ziyaret etti. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu şehir müzesinde Tokat'ın 500 yıllık tarihinin sergilendiğini söyledi.
Tokat Belediyesince kent merkezindeki tarihi Sulusokak Bölgesi´nde 9 ay önce açılan Şehir Müzesi yoğun ilgi görüyor. Müze içerisinde eski Tokat esnafını simgeleyen bal mumu heykelleri, eski halı dokuma tezgâhları, eski evlerde kullanılan bakır kaplar ve çeşitli ev malzemeleri ile Tokat'ı anlatan tarihi fotoğraflar yer alıyor. 
`2 YILLIK ÇALIŞMA SONRASINDA ORTAYA ÇIKARDIK´
Ülke genelinde birçok müzeyi gezdiğini fakat Tokat Şehir Müzesi kadar kapsamlı bir müze olmadığını ifaden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Şehir müzemizi biz 2 yıllık hummalı bir çalışma sonrasında ortaya çıkardık. İçerisinde 11 bin parça eser var, bu da çok önemli. İçeriye girdiğiniz zaman farklı bir dünyaya girmiş oluyorsunuz. Bir anda eski Tokat'ı görüyorsunuz. Eski Tokat'ın çarşılarını görüyorsunuz. Eski Tokat'ta insanların kullandıkları giysiler, mutfak gereçleri, kullandıkları masa örtüleri, yatak örtüleri gibi birçok detay var. Yani bir anda tarih yolculuğuna çıkmış oluyorsunuz. Şehrimize ait çok eski dijital resimlerin olduğu bir alanımız var. Alt katımıza indiğinizde müthiş bir Osmanlı çarşısı ile karşılaşıyorsunuz. Biz orada 15'inci yüzyıla ait bir çarşı oluşturduk. 14 tane dükkân var. O dönemde insanlar geçimlerini nasıl sağlıyor, hangi esnaf dalları o dönemde etkin, onları görüyorsunuz. Sağlı sollu 7'şerden 14 tane dükkân var. Bir tarafta yazmacı var, diğer tarafta yemenici var, urgancı var. Hemen onunun biraz onun yanına gidiyorsunuz demirci var. O 14 tane dükkânda o esnafın da bire bir bal mumu heykeli var. Yine o katımızda Tokat'ın mutfağı var. 3'üncü katımızda ise Tokat'ın o dönemlerde kullandıkları araç gereçler, giydikleri elbiseler ve bununla beraberde önemli şahsiyetlerin de bal mumu heykellerinin yanı sıra, Tokat ve ilçelerinin önemli eserlerinin maket şeklinde toplandığı bir alan" dedi. 
'AMAÇ GEÇMİŞİ GELECEK KUŞAKLARA TAŞIMAK'
Amaçlarını geçmişi gelecek kuşaklara taşımak oluğunu belirten Başkan Eroğlu, "Geçmişteki o güzelliklerin gelecek nesillerin iyi bir şekilde göre bilmesi ve hissedebilmesi. Şehir müzemizdeki bütün derdimiz, amacımız bu. Çok yoğun bir ilgi var. Tokat'ın 500 yıllık tarihi sergileniyor. 9 ayda 152 bin insan Tokat'ta şehir müzesini gezmiş. Bu bizim için olağanüstü bir rakamdır. Biz bu kadar ummuyorduk" diye konuştu. 
Şehir Müzesi'ni gezen öğrenciler için içinde yazma baskı atölyesi de kurduklarını belirten Başkan Eroğlu, "Öğrencilerimiz ve çocuklarımız burayı gezerken uygulamalı bir şekilde bir atölye olarak kullanmasını da vesile kıldık. Bir tarafta çömlek atölyemiz var, diğer tarafta yazma atölyemiz var. Öğrencilerimiz buraya geliyorlar bir tişört veriyoruz. O tişörte istedikleri yazma baskısını yapıyorlar. Üzerlerine giyip gidiyorlar" dedi. 
Şehir Müzesi'ni öğrencileri ile birlikte gezmeye gelen Dilek Sobacı, "Müzeyi çok beğendik ve çocuklarımız ile birlikte geldik. Bugün çocuklarımıza tarihi koklatmak için buradayız" dedi.
İlkokul öğrencilerinden Defne Nehir Yıldız ise "Tokat'ı çok seviyorum. Tarihi özellikleri çok ilgimi çekiyor. Müze çok güzel, farklı faklı meslekler var. Kaybolmuş meslekler var. Burada bunları öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

TOKAT

16 Kasım 2019 Cumartesi

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