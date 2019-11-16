Ünlü yazar Şimşirgile'e Tokat'ta yoğun ilgi Ünlü yazarı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgi: "Amerikan derin yapısı İsrail'i Fırat'a doğru götürecek"

Tokat'ta yoğun ilgi ile karşılanan ünlü yazarı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, yaptığı söyleşi programında, Amerikan derin yapısının İsrail'i Fırat'a doğru taşıyacağını söyledi.

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden ve Türkiye Gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, yoğun talep üzerine Tokat’ta okuyucularıyla buluştu. Bir yayınevi tarafından düzenlenen programda Prof. Dr. Şimşirgil, aktüel hadiseleri değerlendirerek katılımcılarla söyleşi yaptı. İlk defa bir akademisyenin Osmanlı tarihini bütün olarak yazdığını ifade eden Şimşirgil, "Bunun ikincisi yok, tarihçi olmayanlar evet yazmıştır ama tarihçi değildir. İnsanlar tavsiye edebilsin, benim gencim rahat okusun diye yazdım. Lise, üniversite talebeleri tarihe gidemeyenler, halkımız rahatlıkla okusun diye yazdım. Bugüne kadar bir tek kişi bir tek söz söyleyemedi. Ben isim veren adamım iddialı bir kimseyim. Yanlışı söylüyorum. Çünkü maalesef yanlışı söyleyebilen adam çok az. Düşünün şu gün milletimiz tarihin en büyük travmasını yaşıyor. Son 35 yıldır tarihin bundan büyük bir travması yaşanmadı. Nedir o FETÖ. Cumhuriyet tarihinin en büyük travması bu. Daha ne zaman biter bilemem ben. Bu öyle kolay bitecek bir şey zannetmeyin. Bu korkunç bir bela. 36 yıllık akademisyenim, bugüne kadar bir tek talebem çıksa ve 'hocam biz senden bunu duymadık' dese profesörlük diplomamı yırtarım. Bana bir tek kişi söylesin ki, biz senden bunu duymadık. Çünkü söylüyorum. Ama maalesef kolay değildi buradan çekip alabilmek, dini kullanıyordu. Her şeyi kullanıyordu, çocukların eline soruları veriyordu. Batı nasıl destekliyor anlayın şimdi. Şimdi Amerika'nın nasıl desteklediğini arkasında durduğunu görelim" dedi.



"Susturamazsın! açtım sosyal medya kanalını"

Şimşirgil, önceki yıllarda yapılan Kutlu Doğum programlarını eleştirerek, "Her sene valiler kutlu doğum haftaları yapıyordu. Niye? FETÖ'den emir geliyordu. Şimdi niye yapmıyorsunuz? Bu sene gittim göremedim, sadece Cumhurbaşkanımız vardı. Doğru olunca gelmiyor, bozunca geliyor. Şimdi biz hangi kandili Arabi aya göre kutlamıyoruz. 15 Temmuz başarılı olsa bugün, Kadir gecesini de, Berat gecesini de, Regaip gecesini de sabitlemişlerdi. Kadir gecesi ocak ayında olacaktı. Niye Ramazan, Kadir'den ayrılır mı? Ramazan'ı da ocak ayına alacaklardı, oruç tutması kolay olsun. Ben de ne yaptım? Beni mi susturacaksın, hemen Tokat'tan davet ettiniz. Susturamazsın! açtım sosyal medya kanalını.Şimdi sosyal medyadan sesleniyorum herkese" diye konuştu.



"Amerika kesinlikle İsrail'i Fırat'a doğru yürütecek"

FETÖ'nün sinsi bir şekilde yapılanmasına devam ettiğini ileri süren Şimşirgil, "Sistemli bir şekilde yıpratma hareketini yapıyorlar, durmuyorlar. Amerika kesinlikle İsrail'i Fırat'a doğru yürütecek. 15 Temmuz bunu şuan da geciktirdi. Kapışacağız bunun başka yolu yok. Şuanda Trump bir gecede gidebilir. Trump'ı sıkıca tutuyorlar. Tayyip bey oraya gittiği gün Trump'ı yargı elinde tutuyordu. Trump, şuanda istediklerini bazen yapıyor, yapmıyor ama Amerikan derin yapısı İsrail'i Fırat'a doğru götürecek. Biz bürgün kapışacağız burayla. Osmanlı 622 sene savaş yapıyor, bizler böyle rahat rahat yüzlerce yıl yaşamayacağız. Bir gün bizde çökertirecekler. Suriye'yi, Libya'yı, Irak'ı kendileri kurdu ne hale getirdiler. Bizde böyle bırakacaklarını zannetmeyelim. Uyanık olalım" ifadelerini kullandı.

Programa katılanların sorularını cevaplayan Şimşirgil, daha sonra programa katılanlarla asker selamı verdi. Osmanlının altı asırlık hikayesini anlattığı kitap serisi Kayı’nın son çıkan 11. eserini okuyucularına imzalayan Şimşirgil'e kitaplarını imzalatma isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

TOKAT 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:24

YATSI 18:46

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