Niksar’ın yeni kaymakamı pazar esnafını gezdi

Tokat’ın Niksar İlçe Kaymakamı İlhami Doğan, pazar esnafını ziyaret ederek sorunlarını da dinledi.

Yaklaşık iki ay önce Niksar’da göreve başlayan Kaymakam İlhami Doğan, her fırsatta ilçe esnafını ziyaret ediyor. Ziyaretleri sırasında esnafın sorun ve sıkıntılarıyla yakından ilgilenen Kaymakam Doğan, vatandaşlarla çay içip sohbet ediyor.

İlçe Kaymakamı Doğan, beraberinde Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ile birlikte esnaf ziyaretleri kapsamında pazar esnafını gezdi. Pazartesi günleri kurulan ilçe pazarını ziyaret eden Kaymakam İlhami Doğan, esnafa ve halka hal hatır sorarken, vatandaşın sorun ve taleplerini de dinledi, pazarın durumu ve satışlar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren pazar esnafı ve vatandaş, Kaymakam Doğan’a teşekkür etti.

TOKAT 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:48

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