Tokat’ta hobi olarak başladığı ud yapımını meslek haline getiren Basri Yıldırım, 85 yaşında 103. udunu yapıyor.

Tokat'ta evli ve 3 çocuk babası Basri Yıldırım, 15 yıl inşaatlarda çalışan, 15 yıl da ayakkabı tamirciliği yaptıktan sonra emekli oldu. Boş vaktini değerlendirmek isteyen Yıldırım, satın aldığı bir uddan etkilenerek kendisi ud yapmaya karar verdi. İlk yıllarda evinde hobi olarak ud yapmaya başlayan Yıldırım, Taşhan’da bir yer kiralayarak hobisini mesleğe dönüştürdü. 85 yaşında 103. udunu yapan Yıldırım, özel tutkal kullanarak maun, selvi ve ceviz ağaçlarından bir udu yaklaşık 1 ayda tamamlayabildiğini söyledi. Ticari bir beklentisi olmadığı için yaptığı bir adet udu yaklaşık 900 ile bin lira arasında fiyata sattığını ifade eden Yıldırım, mesleğin incelik gerektirdiğini hataya yer olmadığını kaydetti. Vaktini ud yaparak değerlendirdiğini ifade eden Yıldırım, “Boş zamanı çok sevmiyorum, devamlı çalışıyorum. Diyalizden çıkıyorum buraya buradan eve. Benim arkadaşlarım diyalizden çıkıyor 4 kişi koltuğunda eve zor götürüyor. Ben kendim gelebiliyorum sanatı seviyorum” dedi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Yıldırım, “Bir adamın bir sanatı yoksa ottan sayılır. Kim olursa olsun muhakkak bir sanatı olacak. Neyi seviyorsa, ne yapabiliyorsa bir sanatı olacak. O nedenle sanat öğrensinler. Ben evden buraya buradan eve gidiyorum. Kahve hayatım yok. İnşaatta çalıştığım yıllarda kahveye gidiyordum ama ondan sonra daha kahve hayatım yok. Oyunların hepsini bilirim fakat oyunda oynamam” diye konuştu.

TOKAT 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:49

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