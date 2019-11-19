85 yaşında 103. udunu yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

85 yaşında 103. udunu yapıyor

İHA

Tokat'ta hobi olarak başladığı ud yapımını meslek haline getiren Basri Yıldırım, 85 yaşında 103. udunu yapıyor.

85 yaşında 103. udunu yapıyor

Tokat’ta hobi olarak başladığı ud yapımını meslek haline getiren Basri Yıldırım, 85 yaşında 103. udunu yapıyor.
Tokat'ta evli ve 3 çocuk babası Basri Yıldırım, 15 yıl inşaatlarda çalışan, 15 yıl da ayakkabı tamirciliği yaptıktan sonra emekli oldu. Boş vaktini değerlendirmek isteyen Yıldırım, satın aldığı bir uddan etkilenerek kendisi ud yapmaya karar verdi. İlk yıllarda evinde hobi olarak ud yapmaya başlayan Yıldırım, Taşhan’da bir yer kiralayarak hobisini mesleğe dönüştürdü. 85 yaşında 103. udunu yapan Yıldırım, özel tutkal kullanarak maun, selvi ve ceviz ağaçlarından bir udu yaklaşık 1 ayda tamamlayabildiğini söyledi. Ticari bir beklentisi olmadığı için yaptığı bir adet udu yaklaşık 900 ile bin lira arasında fiyata sattığını ifade eden Yıldırım, mesleğin incelik gerektirdiğini hataya yer olmadığını kaydetti. Vaktini ud yaparak değerlendirdiğini ifade eden Yıldırım, “Boş zamanı çok sevmiyorum, devamlı çalışıyorum. Diyalizden çıkıyorum buraya buradan eve. Benim arkadaşlarım diyalizden çıkıyor 4 kişi koltuğunda eve zor götürüyor. Ben kendim gelebiliyorum sanatı seviyorum” dedi.
Gençlere tavsiyelerde bulunan Yıldırım, “Bir adamın bir sanatı yoksa ottan sayılır. Kim olursa olsun muhakkak bir sanatı olacak. Neyi seviyorsa, ne yapabiliyorsa bir sanatı olacak. O nedenle sanat öğrensinler. Ben evden buraya buradan eve gidiyorum. Kahve hayatım yok. İnşaatta çalıştığım yıllarda kahveye gidiyordum ama ondan sonra daha kahve hayatım yok. Oyunların hepsini bilirim fakat oyunda oynamam” diye konuştu.

TOKAT

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 14:58
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Müşterilerini şarkı söyleyerek tıraş ediyor
YEREL HABERLER Müşterilerini şarkı söyleyerek tıraş ediyor
Niksar’ın yeni kaymakamı pazar esnafını gezdi
YEREL HABERLER Niksar’ın yeni kaymakamı pazar esnafını gezdi
Ağacı yakarak sanat eserine dönüştürüyor
YEREL HABERLER Ağacı yakarak sanat eserine dönüştürüyor
Genç teğmenin bayrak sevgisi
YEREL HABERLER Genç teğmenin bayrak sevgisi
Şampiyon, yeni sezonda da namağlup ilerliyor
YEREL HABERLER Şampiyon, yeni sezonda da namağlup ilerliyor
Ara tatilde deniz özlemini barajda giderdiler
YEREL HABERLER Ara tatilde deniz özlemini barajda giderdiler
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X