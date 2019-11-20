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Engelli kadının tek hayali onunla buluşmak

İHA

Tokat'ta zihinsel engeli Sıddıka Ünal, ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'u yakından görme hayali ile yaşıyor.

Engelli kadının tek hayali onunla buluşmak

Tokat'ta zihinsel engeli Sıddıka Ünal, ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'u yakından görme hayali ile yaşıyor.
Tokat’ta, emekli esnaf Nuri Ünal (61) ile ev hanımı Firdevs Ünal (57) çiftinin 4 kız çocuklarından en büyüğü olan Sıddıka Ünal (34), 9 aylıkken havale geçirdi. Geçirdiği hastalığın etkisiyle zor günler geçiren Ünal, ailesinin özverisiyle birçok sağlık sıkıntısını geride bırakarak ilkokulu bitirdi. Zamanın çoğunu insanların bakışlarından olumsuz etkilendiği için evde geçiren Ünal, yaklaşık 20 yıldır Muazzez Ersoy hayranı. Ersoy’un dev posterinin yanı sıra resimlerini keserek oluşturduğu albümle hasret gideren Ünal, her hafta ünlü sanatçının bir televizyon kanalındaki programını kaçırmıyor. Ailesiyle birlikte Ersoy’u ekranlardan izleyen Ünal’ın tek hayali onu yakından görebilmek. Ünlü sanatçının rüyalarına girdiğini ifade eden Ünal, “Ersoy’u görmeyi çok istiyorum. Kendisini Tokat’a bekliyorum. Kebap yediririm, kahve içeriz. Gel ne olur” diye konuştu.
Baba Nuri Ünal, kızının Muazzez Ersoy’u çok sevdiğini belirterek, “Ersoy’un yanına götürmemizi istiyor. Ama bizim de imkanlarımız kısıtlı, 4 çocuk yetiştirdik. 3’ünü evlendirdik, torunlarımız oldu” dedi. Engelli bireylere insanların davranışlarının bazen rahatsız olduklarını ifade eden Ünal, her an her bireyin bir engelli adayı olduğunu da sözlerine ekledi.

Muazzez Ersoy’un sesini duymak istiyor
Anne Firdevs Ünal ise birçok badireler atlatarak büyütmeyi başardıklarını kızının kendisini kıskandıracak ölçüde Muazzez Ersoy hayranı olduğunu ifade ederek, “Muazzez hanımın resimlerini sıralayıp onlarla konuşuyor. Muazzez hanımı çok seviyor, görmek istiyor. Yakından görse ne hisseder bilemiyorum. Çok heyecanlanıyor. İnşallah görür” diye konuştu. Ersoy’un, kızının sesini duymasını ümit ettiklerini ifade eden anne Ünal, “Ben anne olarak Muazzez hanıma ulaşmak için çok gayret ettim ama maalesef bütün telefonlar bütün yazışmalar cevapsız kaldı. Bu kadar yapabildim” ifadelerini kullandı.

TOKAT

20 Kasım 2019 Çarşamba

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