İş adamlarını doğdukları topraklara yatırıma teşvik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İş adamlarını doğdukları topraklara yatırıma teşvik

İHA

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, başkentte bir araya geldiği iş adamlarının memleketlerine yatırım yapmaları amacıyla temaslarda bulundu.

İş adamlarını doğdukları topraklara yatırıma teşvik

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, başkentte bir araya geldiği iş adamlarının memleketlerine yatırım yapmaları amacıyla temaslarda bulundu.
Tokat’ta ekim ayında Tokatlı bürokrat ve iş adamlarının katılımları ile yapılan toplantının ardından Başkan Eroğlu, başkentte iş adamları ile bir araya geldi. Temaslarını değerlendiren Başkan Eroğlu, Tokat tarih, kültür ve doğası ile eşsiz bir memleket olduğunu ifade ederek, "Bizler emanetini aldığımız halkımıza layık icraatlar yapmaya gayret ettik, etmeye de devam ediyoruz. İnsanlarımızın doğduğu topraklarda doyması en büyük çabamız. Şükürler olsun Tokat merkezde 2014 yılında bin 200’lerde olan sigortalı çalışan sayısı şuan 5 binleri geçti. Yeterli mi değil, istiyoruz ki bu sayıya bir 5 bin daha katalım” dedi.
Başkan Eroğlu, Ankara’da iş adamlarıyla Tokat'a yatırım yapmaları noktasında görüşmeler yaptıklarını belirterek, “Sermayenin bir yere yönelmesi kolay gerçekleşmiyor. Ulaşım başta olmak üzere cazibe merkezi olmanız gerekiyor. Son 45 yıldır Tokat’ın kabuğunu kırdığını gelişim noktasında yol aldığını hep beraber görüyoruz. Tokat merkez nüfusumuz her yıl 45 bin artıyor. Bu durum ekonomik göstergelerin olumlu yönde olmasının en büyük sonucudur. Gençlerimizin gelecek ve iş kaygısı olmasın istiyoruz. Doğdukları topraklara karşı kendilerini sorumlu hisseden, taşın altına elini koyan iş adamlarımıza hassaten teşekkür ediyorum. Tokat’a önümüzde ki günlerde güzel müjdelerimiz olacak” diye konuştu.

TOKAT

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:50
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 14:58
  • AKŞAM 17:21
  • YATSI 18:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engelli kadının tek hayali onunla buluşmak
YEREL HABERLER Engelli kadının tek hayali onunla buluşmak
85 yaşında 103. udunu yapıyor
YEREL HABERLER 85 yaşında 103. udunu yapıyor
Müşterilerini şarkı söyleyerek tıraş ediyor
YEREL HABERLER Müşterilerini şarkı söyleyerek tıraş ediyor
Niksar’ın yeni kaymakamı pazar esnafını gezdi
YEREL HABERLER Niksar’ın yeni kaymakamı pazar esnafını gezdi
Ağacı yakarak sanat eserine dönüştürüyor
YEREL HABERLER Ağacı yakarak sanat eserine dönüştürüyor
Genç teğmenin bayrak sevgisi
YEREL HABERLER Genç teğmenin bayrak sevgisi
Şampiyon, yeni sezonda da namağlup ilerliyor
YEREL HABERLER Şampiyon, yeni sezonda da namağlup ilerliyor
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X