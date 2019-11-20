İş adamlarını doğdukları topraklara yatırıma teşvik

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, başkentte bir araya geldiği iş adamlarının memleketlerine yatırım yapmaları amacıyla temaslarda bulundu.

Tokat’ta ekim ayında Tokatlı bürokrat ve iş adamlarının katılımları ile yapılan toplantının ardından Başkan Eroğlu, başkentte iş adamları ile bir araya geldi. Temaslarını değerlendiren Başkan Eroğlu, Tokat tarih, kültür ve doğası ile eşsiz bir memleket olduğunu ifade ederek, "Bizler emanetini aldığımız halkımıza layık icraatlar yapmaya gayret ettik, etmeye de devam ediyoruz. İnsanlarımızın doğduğu topraklarda doyması en büyük çabamız. Şükürler olsun Tokat merkezde 2014 yılında bin 200’lerde olan sigortalı çalışan sayısı şuan 5 binleri geçti. Yeterli mi değil, istiyoruz ki bu sayıya bir 5 bin daha katalım” dedi.

Başkan Eroğlu, Ankara’da iş adamlarıyla Tokat'a yatırım yapmaları noktasında görüşmeler yaptıklarını belirterek, “Sermayenin bir yere yönelmesi kolay gerçekleşmiyor. Ulaşım başta olmak üzere cazibe merkezi olmanız gerekiyor. Son 45 yıldır Tokat’ın kabuğunu kırdığını gelişim noktasında yol aldığını hep beraber görüyoruz. Tokat merkez nüfusumuz her yıl 45 bin artıyor. Bu durum ekonomik göstergelerin olumlu yönde olmasının en büyük sonucudur. Gençlerimizin gelecek ve iş kaygısı olmasın istiyoruz. Doğdukları topraklara karşı kendilerini sorumlu hisseden, taşın altına elini koyan iş adamlarımıza hassaten teşekkür ediyorum. Tokat’a önümüzde ki günlerde güzel müjdelerimiz olacak” diye konuştu.

TOKAT 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

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