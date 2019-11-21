Tokat'ta fırın ve pastahanelere denetim

Tokat’ın Erbaa ilçesinde belediye zabıta ekipleri fırın ve pastahaneleri denetledi.

Erbaa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü sabah erken saatlerde fırın ve pastahanelere yönelik denetim çalışması yaptı. Yapılan uygulamada iş yeri ruhsatı, çalışanların sağlık karneleri, hijyen ve ekmek gramajları denetlendi. Denetimlerde fırınların büyük çoğunluğunun hijyen kurallarına uyduğu tespit edildi. Hijyen ve sağlık kurallarına uymayan fırınlar ise ekipler tarafından uyarıldı.

Erbaa Belediyesi Zabıta Müdürü Abdullah Yılmaz, denetimleri arttırarak devam ettireceklerini ifade ederek, “Denetimlerde birçok firmanın kurallara uyduğunu görmek bizi çok memnun etti. Kurallara uyan esnaflarımıza çok teşekkür ediyoruz. Denetimlerde gördüğümüz eksiklikler sonrası uyarı yaptığımız işletmeleri yeniden kontrol edeceğiz.” diye konuştu.

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