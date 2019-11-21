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Öğretmenler şiir okudu

İHA

Tokat'ta düzenlenen 'Kitap Tokat, Şiir Memleket' adlı şiir dinletisinde öğretmenler şiirler okudu.

Öğretmenler şiir okudu

Tokat'ta düzenlenen ‘Kitap Tokat, Şiir Memleket’ adlı şiir dinletisinde öğretmenler şiirler okudu.
Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler günün haftası dolayısı ile Gazi Osman Paşa lisesi konferans salonunda etkinlik düzenlendi. ‘Kitap Tokat, Şiir Memleket’ adlı şiir dinletisinde öğretmenler memleket temalı seçilmiş olan şiirleri okudu. Daha sonra kürsüye gelen İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Taştan da bir anısını öğretmenlerle paylaşarak şiir okudu. Şiir dinletisi sonrası programa emeği geçen öğretmen ve idareciler hatıra fotoğrafı çektirdiler.

TOKAT

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:19
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:20
  • YATSI 18:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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