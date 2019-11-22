Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Tokat'ta

TOKAT'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ozan Balcı'yı ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretler için Tokat'a gelen gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tokat Valiliği'ni ziyaret etti. İlk olarak Valilik şeref defterini imzalayan Orgeneral Çetin, daha sonra Vali Balcı'nın makamına geçti. Vali Balcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Balcı, ziyareti anısına Orgeneral Arif Çetin'e Tokat'ın meşhur el sanatlarından bakır ibrik hediye etti. Orgeneral Arif Çetin ise Vali Balcı'ya asker figürlü biblo takdim etti. Ziyaret sırasında Valilik birimlerinden hizmet alan vatandaşlarla yakından ilgilenerek, bir süre sohbet eden Orgeneral Çetin, birlikte hatıra fotoğraf çektirdi.



TOKAT 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:52

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