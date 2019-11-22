AK Partili Zengin: Özkoç'un o ifadesi ile ilgili dava açabilirim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Partili Zengin: Özkoç'un o ifadesi ile ilgili dava açabilirim

DHA

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP'li Engin Özkoç'un kendisine hitaben söylediği, 'ulan' ifadesi için, "Ben maalesef o telaş içinde kaçırmışım. O ifade ile ilgili dava açabilirim. Çünkü genel kurulda onunla ilgili bir özür olmadı. Ben onu yazılı olanları okuduktan sonra gördüm" dedi.

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP'li Engin Özkoç'un kendisine hitaben söylediği, 'ulan' ifadesi için, "Ben maalesef o telaş içinde kaçırmışım. O ifade ile ilgili dava açabilirim. Çünkü genel kurulda onunla ilgili bir özür olmadı. Ben onu yazılı olanları okuduktan sonra gördüm" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Kadın ve Demokrasi Derneği Tokat Şubesi tarafından düzenlenen 'Ailede Huzur ve Kadın' konulu panele katılmak üzere memleketi Tokat'ta geldi. Konferans öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un sarf ettiği, "Bu kadına haddini bildirin" sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Çok gergin bir hafta geçirdiklerini ifade eden Zengin, "Genel kuruluda, bütün Türkiye kamuoyu şahit oldu. Bundan tam 20 yıl önce yaşanan bir olayın tekrarını biz genel kurulda yaşadık. Onların grup başkan vekili bir özür diledi ama o özrün dilenmesi biraz zaruriyete binaendi. Çünkü özür dilemeseydi ceza alacaktı. Ve genel kurul devam edemeyecekti. O genel kurulun akışı için gerekiyordu. Fakat tüm bunlara rağmen ben orada bir konuşma yaptım ve devamında da bizim konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim söylediğimizin pek çok teyidi oldu. CHP zihniyeti dediğimiz o yaklaşımın, o duruşun, refleks olarak tezahürünü genel kurulda yaşamış olduk" dedi.
'YASAL YOLLARA BAŞVURABİLİRİM'
Zengin, yazılı metni okuduklarında farklı ifadeler de bulunduğunu fark ettiklerini belirterek, "En azından bu cümlenin bizdeki karşılığını nasıl bir tahribat yarattığını öğrenemediler diye düşünüyorum. Genel başkanları başörtülülerle alakalı olumlu cümle söylerken bir taraftan bakıyorsunuz, kendi genel başkanlarını çok iyi dinlemeleri lazım en azından. Bizi anlama zorluğu çekiyorlar, onu fark ediyorum. Bir de başında 'ulan' varmış. Ben maalesef o telaş içinde kaçırmışım. O ifade ile ilgili dava açabilirim. Çünkü genel kurulda onunla ilgili bir özür olmadı. Ben onu, yazılı olanları okuduktan sonra gördüm. O ifade ile ilgili yasal yollara başvurabilirim. Bizim genel kurulda beklediğimiz, her zaman kendimizi ifade ederken belli bir edep içerisinde, muhatabımızın şahsına değil, fikirlerine cevap vermek anlamlı" diye konuştu.

TOKAT

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:20
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Tokat'ta
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Tokat'ta
Uzun tüyleri ile görenleri hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Uzun tüyleri ile görenleri hayran bırakıyor
Okul bahçesine serilen topraktan 2 tabanca çıktı
YEREL HABERLER Okul bahçesine serilen topraktan 2 tabanca çıktı
Okul bahçesindeki hafriyattan silah çıktı
YEREL HABERLER Okul bahçesindeki hafriyattan silah çıktı
Şeker hastasının pekmezi tatlandırıcı olarak kullandığı reçeller ilgi görüyor
YEREL HABERLER Şeker hastasının pekmezi tatlandırıcı olarak ...
Öğretmenler şiir okudu
YEREL HABERLER Öğretmenler şiir okudu
Evrim, 500 gündür kayıp
YEREL HABERLER Evrim, 500 gündür kayıp
Tokat'ta fırın ve pastahanelere denetim
YEREL HABERLER Tokat'ta fırın ve pastahanelere denetim
Üşüyen Tokatlılar halka tatlısı ile ısınıyor
YEREL HABERLER Üşüyen Tokatlılar halka tatlısı ile ısınıyor
Köy köy gezip ücretsiz saç tıraşı yapıyor
YEREL HABERLER Köy köy gezip ücretsiz saç tıraşı yapıyor
Kazada otomobilin kopan kapısından yola savrulan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada otomobilin kopan kapısından yola savrulan ...
Tokat'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Tokat'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
İş adamlarını doğdukları topraklara yatırıma teşvik
YEREL HABERLER İş adamlarını doğdukları topraklara yatırıma teşvik
Engelli kadının tek hayali onunla buluşmak
YEREL HABERLER Engelli kadının tek hayali onunla buluşmak
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X