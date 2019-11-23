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Sular çekilince tekne ile gittikleri yere yürüyerek gittiler

İHA

Tokat'ın Almus ilçesi baraj gölünde su seviyesinin düşmesi sonucu vatandaşlar, tekneyle gidilebilen kayalıklara yürüyerek gitti.

Sular çekilince tekne ile gittikleri yere yürüyerek gittiler

Tokat’ın Almus ilçesi baraj gölünde su seviyesinin düşmesi sonucu vatandaşlar, tekneyle gidilebilen kayalıklara yürüyerek gitti.
Almus ilçesi baraj gölünde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu senede ciddi oranda su seviyesinde düşüş yaşanıyor. Mayıs aylarında doluluk oranına ulaşan baraj gölünde yaz aylarında Tokat’ın verimli arazilerinin olduğu kazovanın sulanması ve elektrik üretimi için su bırakılması sonucu su seviyesi düştü. Kıyı şeridinden yaklaşık 100 metreye yakın çekilen baraj gölünde su seviyesinin çekilmesi sonucu tekne ile gidilebilen kıyı kayalık alana insanlar yürüyerek gidebiliyor. Malkayası olarak bilinen Türk bayrağının dikili olduğu kayalığa çıkan vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekiliyor.
Yöre halkından Asuman Kepenek, birkaç yıldır baraj gölünde su seviyesinde düşüş yaşandığını söyledi. İlkbahar aylarında etrafı suyla kaplı olan kayalık alana tekne ile gidebildiklerini, şu anda ise kayalıklara yürüyerek çıkabildiklerini belirten Kepenek, “Kayalıklara dikili olan bayrak direğine kadar su çıkıyordu. Kayıkla balıkçılar gelebiliyordu. Şu anda sular çok çekildi yürüyerek bu alanda gezebiliyoruz” dedi.
Yeşilırmak üzerinde, sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amaçlı olarak 19591966 yılları arasında inşa edilen Almus Baraj Gölü, 21 bin 350 hektarlık bir alana sulama hizmeti veriyor. 27 MW'lik güç kapasitesi ile yılda 99 GWh elektrik enerjisi üretimi de sağlayan Almus Barajı'nda alabalık, sazan, yayın, tuna ve kaya balığı bulunuyor. 2016 yılında özelleştirilen Almus ve Köklüce hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimi yapılıyor.

TOKAT

23 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 14:56
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:42
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