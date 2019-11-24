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Ülkücü şehit Önkuzu anıldı

İHA

Ülkücü hareketin ilk şehitlerinden Ertuğrul Dursun Önkuzu, şehit edilmesinin 49. yıl dönümünde Tokat'ta mezarı başında anıldı.

Ülkücü şehit Önkuzu anıldı

Ülkücü hareketin ilk şehitlerinden Ertuğrul Dursun Önkuzu, şehit edilmesinin 49. yıl dönümünde Tokat’ta mezarı başında anıldı.
Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda okurken, 23 Kasım 1970 tarihinde işkence edilip okulun üçüncü katından atılarak şehit edilen Ertuğrul Dursun Önkuzu, memleketi Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Zile Ülkü Ocağından kortej yürüyüş yapılarak mezarlıkta düzenlenen anma programına geçildi. Mezarı başında Önkuzu dualarla anıldı. Zile Ülkü Ocakları tarafından tertip edilen anma programına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, MHP Tokat İl Başkanı Ömer Çetin, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa İpek, Amasya Belediye Başkanı Başdanışmanı Ahmet Yenihan ile ülkücüler katıldı.

TOKAT

24 Kasım 2019 Pazar

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