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Dükkan camlarına, kadına şiddete karşı yazılar astılar

DHA

TOKAT'ta, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla mahalle esnafı, iş yerlerinin camlarına, kadına şiddete karşı yazılar astı.

TOKAT'ta, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla mahalle esnafı, iş yerlerinin camlarına, kadına şiddete karşı yazılar astı.
Kadına şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için yazılar hazırlayan, Akdeğirmen Mahallesi esnafı, kağıtları dükkanlarının camlarına astı. 'Kadına şiddet hepimizin vereceği bir mücadele ile bir gün bitecek. İnsanlık gülecek', 'Şiddet kimseye hak değildir', 'Şiddet acizliktir. Çözüm değil suçtur. Bu mahalle halkı ve esnafı şiddete karşıdır. Kadına şiddet bitsin. İnsanlık kazansın' yazıları camlarda yer aldı. Lokanta işletmecisi Nurettin Kaya, "Kadına şiddet herkesin vereceği bir mücadele, herkesin de bu konuda duyarlı olacağını düşünüyorum. İnşallah kimse kadına karşı şiddet yapmaz. Daha duyarlı olur. Bütün mahalle esnafı olarak karar aldık. Kadına karşı şiddete karşıyız" diye konuştu. 
Kadına şiddete karşı kampanya başlattıklarını kaydeden Leyla Anlar ise "Erkek esnaf da bu konuda bize gereken desteği gösterdi. Bu da bizi çok memnun etti ve sevindirdi. Müşterilerimizse bu durumdan çok memnunlar, özellikle kadın müşterilerimiz. Farkındalığı artırmaya çalıştığımız için kendileri bize teşekkür ediyorlar" dedi. 
15 yıldır Akdeğirmen Mahallesi'nde yaşadığını belirten, gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, "Bugün burada esnafımızın kadına şiddete karşı mücadelede hep birlikte olduğuna şahit oldum. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Bu bir kadın mücadelesinden çok ötedir. Esnafımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

TOKAT

25 Kasım 2019 Pazartesi

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